Ο Trannos, ο artist που κάθε του τραγούδι συγκεντρώνει εκατομμύρια digital streams και YouTube views και γίνεται αμέσως viral, παρουσιάζει το νέο album «Why Always Me?», αποτυπώνοντας μουσικά τους λόγους που τον διατηρούν σταθερά στην κορυφή.

Το «Why Always Me?» ξεχωρίζει για τα χαρακτηριστικά vibes του αγαπημένου artist και ταυτόχρονα ενώνει διαφορετικές μουσικές ταυτότητες μέσα από 12 απίθανα tracks, μεταξύ των οποίων και κορυφαίες συνεργασίες με τους Snik, Chekkis, FLY LO, Dirty Harry, Skez, Ivan Greko, Strat, Arab, LOSHE και Hermes.

Το «Why Always Me?» διατίθεται ψηφιακά από την No Cap, το δισκογραφικό label που έχει δημιουργήσει o Trannos σε συνεργασία με την Panik Records, μέσα από το οποίο κυκλοφορούν τα τραγούδια του, αλλά και projects άλλων ταλαντούχων rap/ trap καλλιτεχνών.

Βρείτε το «Why Always Me?» στο Spotify.