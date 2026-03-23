Νέος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ο αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς.

Εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε το πρωί της Δευτέρας (23/03), υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισ. το οποίο εντάσσεται στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών και αποτελεί βασικό πυλώνα της «Ατζέντας 2030».

Το πακέτο περιλαμβάνει κρίσιμα προγράμματα για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, αλλά και την ανάπτυξη της πολυσυζητημένης «Ασπίδας του Αχιλλέα». Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά το πέρας της συνεδρίασης, χαρακτήρισε τις αποφάσεις «εξαιρετικά σημαντικές», δίνοντας έμφαση στη δημιουργία ενός σύγχρονου αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και anti-drone θόλου, που θα ενισχύσει καθοριστικά την αμυντική προστασία της χώρας. Παράλληλα, εγκρίθηκε το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο τη διατήρηση της επιχειρησιακής τους ικανότητας στις σύγχρονες απαιτήσεις.

«Το ΚΥΣΕΑ σήμερα, καθόσον αφορά τις εισηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πήρε μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων, όσον αφορά τον antidrone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό θόλο της πατρίδας μας -ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της “Ασπίδας του Αχιλλέα”- και εκτιμώ ότι περνάμε σε μια νέα εποχή», τόνισε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Από εκεί και πέρα, επισήμανε ότι αποφάσεις λήφθηκαν και για «το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ μετά από πολλά χρόνια» και ότι και αυτό το πρόγραμμα «θα πραγματοποιηθεί με τέσσερα πλοία που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες».

Η ανακοίνωση του ΚΥΣΕΑ

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Eθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Επιπλέον εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Ο απερχόμενος Αρχηγός του ΛΣ, αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, του οποίου η θητεία κρίνεται ευδόκιμη, αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.