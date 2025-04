Η διαχειρίσιμη μόχλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Aktor διεκδικεί 40 εκατ. ευρώ από το Κυπριακό Δημόσιο, η AVAX συνεχίζει τις προσφυγές και η NEW YORKER στην Ελλάδα

Τα καλά νέα από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ολοκλήρωση εμβληματικών επενδυτικών κινήσεων, με κορυφαία την εξαγορά της νέας 25ετούς παραχώρησης της Αττικής Οδού έναντι 3,3 δισ. ευρώ, οδήγησε αναπόφευκτα σε αύξηση του συνολικού δανεισμού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2024. Ο συνολικός ομαδοποιημένος δανεισμός του Ομίλου ανήλθε στα 4,8 δισ. ευρώ, έναντι 3 δισ. ευρώ το 2023, αποτυπώνοντας την επιθετική επενδυτική στρατηγική που ακολουθήθηκε την τελευταία περίοδο. Ωστόσο, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 3,35 δισ. ευρώ, ενδεικτικός της ενίσχυσης του ενεργητικού του Ομίλου και της στοχευμένης ανάπτυξης σε έργα υποδομών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παρά το αυξημένο επίπεδο χρέους, ο Όμιλος σημείωσε αισθητή βελτίωση στο σκέλος της μόχλευσης που αφορά στον δανεισμό εκτός των έργων παραχώρησης.

Συγκεκριμένα, ο καθαρός δανεισμός που δεν σχετίζεται με έργα παραχώρησης υποχώρησε στα 76 εκατ. ευρώ, από 127 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, οδηγώντας τη σχετική σχέση μόχλευσης σε μείωση στο 0,30x από 0,43x, γεγονός που αξιολογείται θετικά από πλευράς χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 35,7%, φτάνοντας τα 152,5 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των νέων δανείων που συνδέονται με επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, καθώς και της αυξημένης τάσης επιτοκίων στην αγορά. Ενδεικτικό είναι ότι το μέσο σταθμισμένο κόστος δανεισμού ανήλθε στο 4,09%, παρουσιάζοντας άνοδο από 3,89% την προηγούμενη χρονιά. Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων το 2025 εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική εικόνα του Ομίλου, μειώνοντας το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και διευκολύνοντας τη μακροχρόνια διαχείριση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με έργα στρατηγικής σημασίας. Η ανάλυση του ισολογισμού αποκαλύπτει ότι η Αττική Οδός εμφανίζει καθαρό δανεισμό ύψους 2,54 δισ. ευρώ, αποτελώντας το σημαντικότερο επιμέρους στοιχείο δανειακής επιβάρυνσης. Ακολουθούν η Νέα και Κεντρική Οδός με 295 εκατ. ευρώ και το αεροδρόμιο στο Καστέλι με 141 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος διατηρεί επίσης δεσμευμένα μετρητά 91 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του χρέους αυτών των έργων. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψε καθαρή εισροή δανειακών κεφαλαίων ύψους 2,89 δισ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων στα 1,52 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024. Η εικόνα αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τη σημαντική αύξηση της λειτουργικής ταμειακής ροής, η οποία ανήλθε σε 342 εκατ. ευρώ, υπερτετραπλάσια σε σχέση με τα 84 εκατ. ευρώ του 2023. Η ενίσχυση αυτή αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και στην αυξημένη συνεισφορά των έργων παραχώρησης. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού, η οποία άρχισε να ενοποιείται στον Όμιλο από τις 8 Οκτωβρίου 2024, θα ενσωματωθεί πλήρως στα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, κάτι που αναμένεται να επιφέρει αύξηση των λειτουργικών εσόδων και της ταμειακής ροής του Ομίλου.

Aktor vs Κύπρου

Σοβαρή νομική αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του Ομίλου Aktor και του Κυπριακού Δημοσίου, με αντικείμενο αποζημιωτική απαίτηση ύψους τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση είχε ενσκήψει τον Νοέμβριο που μας πέρασε , ωστόσο τις τελευταίες εξελίξεις ήλθε να φωτίσει η ετήσια έκθεση της εισηγμένης που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Η διαμάχη σχετίζεται με την κατασκευή του έργου «Μελέτη και Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1, Φάση Α’». Αφορά δε, στην πρόωρη και μονομερή καταγγελία της σύμβασης από την Κυπριακή Δημοκρατία, στις 11 Νοεμβρίου 2024, δηλαδή μόλις 14 ημέρες πριν από την εκπνοή της συμβατικής προθεσμίας, που είχε καθοριστεί για τις 26 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Η σύμβαση είχε συναφθεί στις 13 Μαΐου 2021 με προγραμματισμένη έναρξη των εργασιών στις 27 Μαΐου 2021 και διάρκεια 40 μηνών. Η Aktor αποδίδει την ευθύνη για τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα στην υλοποίηση του έργου αποκλειστικά στο Κυπριακό Δημόσιο, υποστηρίζοντας πως η καταγγελία της σύμβασης από την Κυπριακή Δημοκρατία ήταν καταχρηστική και νομικά ακυρώσιμη. Μάλιστα, η εταιρεία, ενώ ήδη εξέταζε το ενδεχόμενο δικής της καταγγελίας λόγω συστηματικών παραβάσεων των συμβατικών όρων από την πλευρά του Κυπριακού Δημοσίου, προχώρησε τελικά δεύτερη στη νομική αυτή ενέργεια. Η υπόθεση εξετάζεται πλέον τόσο από τα κυπριακά όσο και από τα ελληνικά δικαστήρια. Οι πρώτες προσωρινές δικαστικές αποφάσεις κάνουν λόγο για βάσιμες ενδείξεις ακυρότητας της καταγγελίας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη τελεσίδικη κρίση. Η Aktor αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβάλει τις τελικές αποζημιωτικές της αξιώσεις, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 40 εκατ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί, αλλά δεν έχουν ακόμα πληρωθεί. Σύμφωνα με τις νομικές εκτιμήσεις που παραθέτει η εταιρεία στην ετήσια έκθεσή της, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ακυρότητα της καταγγελίας, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα οι αξιώσεις της να γίνουν αποδεκτές στο μεγαλύτερο μέρος τους.

Η AVAX επιμένει για το έργο Deir Aamar

Σε δεύτερη και αποφασιστική προσπάθεια να ανατρέψει την αρνητική για τα συμφέροντά της απόφαση του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID – International Centre for Settlement of Investment Disputes) προχωρά η AVAX, αναζητώντας δικαίωση στην υπόθεση του έργου Deir Aamar στο Λίβανο. Η διαιτητική απόφαση, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2024, έκρινε πως το κράτος του Λιβάνου δεν παραβίασε τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της Διμερούς Επενδυτικής Συμφωνίας Ελλάδας – Λιβάνου, οδηγώντας την εταιρεία σε αναθεώρηση της στρατηγικής της. Η AVAX, θεωρώντας ότι η απόφαση δεν αντανακλά τα πραγματικά δεδομένα και το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης, η οποία αναμένεται να εξεταστεί από τριμελή επιτροπή του ICSID τον Ιανουάριο του 2026. Πρόκειται για μια κίνηση που φανερώνει την πρόθεση της διοίκησης να εξαντλήσει κάθε νομικό περιθώριο για την ανάκτηση της αποζημίωσης που διεκδίκησε εξαρχής. Η υπόθεση ξεκίνησε με αξίωση ύψους 14,8 εκατ. ευρώ από την AVAX κατά του λιβανικού Δημοσίου, ποσό το οποίο περιλαμβανόταν στις απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες. Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας τον Νοέμβριο του 2022 και τις επακόλουθες υποβολές των μερών, το Διαιτητικό Δικαστήριο απεφάνθη ότι το Λίβανο δεν παρέβη τις επενδυτικές του δεσμεύσεις. Σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία έχει ήδη προβεί στη διαγραφή της απαίτησης, προστατεύοντας τον ισολογισμό της από περαιτέρω λογιστικές επιβαρύνσεις.

Η NEW YORKER στην Ελλάδα

Την επίσημη είσοδό της στην ελληνική αγορά πραγματοποίησε η διεθνής αλυσίδα μόδας NEW YORKER, με την ίδρυση της εταιρείας NEW YORKER Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η έδρα της νέας θυγατρικής τοποθετείται στην οδό Ιπποκράτους, στο κέντρο της Αθήνας, και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 100.000 ευρώ. Η σύσταση της εταιρείας έγινε από τη γερμανική μητρική εταιρεία NEW YORKER Retail International GmbH, η οποία διατηρεί παρουσία σε 47 χώρες με 1.150 καταστήματα και απασχολεί περισσότερους από 23.000 εργαζομένους. Σκοπός της NEW YORKER Greece είναι η δραστηριοποίηση στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ενδυμάτων, ενώ το καταστατικό της περιλαμβάνει και δευτερεύουσες δραστηριότητες, όπως χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, κατασκευαστικές εργασίες, αγοραπωλησίες και διαχείριση ακινήτων, καθώς και κατασκευή ενδυμάτων. Τη διοίκηση της νέας εταιρείας αναλαμβάνουν τρία υψηλόβαθμα στελέχη της μητρικής – ο Jonas Lutz Gnauck, η Helene Steiner και ο Wolfgang Otto Fuerstberger – οι οποίοι θα την εκπροσωπούν μεμονωμένα. Η είσοδος της NEW YORKER στην ελληνική αγορά έρχεται σε μια περίοδο όπου ο κλάδος της ένδυσης και υπόδησης παρουσιάζει σημάδια σταθερής ανάκαμψης, γεγονός που καθιστά την ελληνική αγορά ελκυστική για διεθνείς επενδυτές στον χώρο της μόδας.

Κρίσιμη διαβούλευση

Αυξημένο ενδιαφέρον – και από ελληνικής πλευράς- καταγράφεται στη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2025, με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ρύθμισης και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαδικασία, η οποία θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουνίου 2025, συγκεντρώνει ήδη σημαντική συμμετοχή από θεσμικούς φορείς, εποπτικές αρχές, επιχειρήσεις και ενώσεις του χρηματοοικονομικού τομέα. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν καλύπτει επτά θεματικές ενότητες, εστιάζοντας στην απλοποίηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, την ενίσχυση της διασύνδεσης και ρευστότητας των αγορών, την άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και στην ενίσχυση της εποπτείας και της τεχνολογικής καινοτομίας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πρόταση για μεταφορά εποπτικών αρμοδιοτήτων από τις εθνικές αρχές στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, όπως η ESMA, η EBA, η EIOPA και η υπό σύσταση AMLA, ειδικά για κρίσιμους φορείς της αγοράς όπως τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, οι διαχειριστές κεφαλαίων και οι πάροχοι υπηρεσιών crypto-assets. Τα ερωτήματα που τίθενται στο πλαίσιο της διαβούλευσης επικεντρώνονται σε δύο κρίσιμες θεματικές: αφενός, στα εμπόδια που σχετίζονται με την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών διαπραγμάτευσης και μετα-διαπραγμάτευσης, καθώς και με τη διανομή κεφαλαίων και τη διασυνοριακή λειτουργία της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ· αφετέρου, σε θέματα που αφορούν τις προκλήσεις και τα κενά στην εποπτεία των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Η διαβούλευση θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς θα επηρεάσει τη μελλοντική διαμόρφωση του χρηματοοικονομικού χάρτη της ΕΕ.