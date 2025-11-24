Νέο «θερμό» τετ-α-τετ ανάμεσα σε γυναίκες των οικογενειών των δύο νεκρών, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Ακόμη ένα επεισόδιο έντασης σημειώθηκε την Κυριακή στο κοιμητήριο των Βοριζίων ανάμεσα σε γυναίκες των οικογενειών των δύο νεκρών.

Όπως διαβάζουμε στο cretalive, είχαν μεταβεί στο νεκροταφείο του χωριού για να θυμιάσουν τους νεκρούς τους και να περιποιηθούν τα μνήματα και η συνάντηση τους ήταν αναπόφευκτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το χωριό, η αδερφή της νεκρής, η οποία είχε τραυματιστεί στη διάρκεια του μακελειού, φέρεται να δέχθηκε απειλές από μέλη της έτερης οικογένειας με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Σημειώνεται πως στο χωριό παραμένουν νύχτα-μέρα οι αστυνομικές δυνάμεις, όμως κάποιες καταστάσεις, κυρίως ανάμεσα στις γυναίκες των δύο οικογενειών, κρίνονται αναπόφευκτες δεδομένου ότι μέλη των δύο οικογενειών συναντιούνται στον οικισμό.