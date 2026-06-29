Ο καταδικασθείς δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και παραμένει φυγόποινος.

Σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τριών μηνών, χωρίς αναστολή, καταδίκασε προσφάτως το Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας εν ενεργεία αστυνομικό για κακοποίηση σε βάρος της συζύγου του - επίσης αστυνομικός - και των ανήλικων παιδιών του.

Σύμφωνα με το ΕΡΤΝews, ο αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για κατηγορίες όπως ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κ.λπ. Τέτοιου είδους περιστατικά καταγγέλθηκαν από τη σύζυγό του, που υποστήριξε ότι χτυπήθηκε ακόμα και όταν ήταν έγκυος.

Θύμα και θύτης είχαν παντρευθεί το 2013 και βρισκόταν σε διάσταση. Η καταγγελία από τη γυναίκα έγινε το 2022 και η υπόθεση εκδικάσθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Ο καταδικασθείς, που δεν έδωσε το «παρών» στη δίκη, παραμένει φυγόποινος, καθώς δεν παρουσιάσθηκε στις Αρχές.