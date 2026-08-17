Επιστρέφει ο Νίκος Ευγγελάτος.

Το «Live News», με τον Νίκο Ευαγγελάτο, επιστρέφει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 15:40, στο MEGA, έτοιμο να αναδείξει την αλήθεια πίσω από τους τίτλους.

Με τη χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας, την ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στα γραφικά, καθώς και των πρωτοποριακών τρισδιάστατων (3D) και επαυξημένων μέσων παρουσίασης που αποτελούν πλέον το σήμα κατατεθέν της, η εκπομπή μεταφέρει τον τηλεθεατή στην «καρδιά» των γεγονότων, κάνοντας την είδηση βίωμα.

Η σφραγίδα της επιτυχίας ανήκει στον Νίκο Ευαγγελάτο. Με τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δημοσιογραφίας, την αναλυτική του ματιά και την ξεχωριστή ικανότητα να εξηγεί τα πιο σύνθετα γεγονότα.