Μετά το τέλος της συνεργασίας του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό.

Ο Εργκίν Αταμάν αποχαιρέτησε την Ελλάδα, ευχαριστώντας τους φιλάθλους- όχι μόνο του Παναθηναϊκού- για την υποστήριξη που του έχουν δείξει, μετά το τέλος της συνεργασίας του με τους «πράσινους».

Ο Τούρκος προπονητής ανάρτησε μια φωτογραφία του από το «Ελ. Βενιζέλος» στο Instagram τόνισε πως φεύγει από την Ελλάδα «με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις», ενώ πέρα από τους τίτλους, δήλωσε υπερήφανος που είχε την ευκαιρία «να συμβάλλω στη φιλία» ανάμεσα στον τουρκικό και τον ελληνικό λαό.

«Σε ευχαριστούμε για όλα coach», ήταν η απάντηση από τον λογαριασμό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο Instagram.

Η ανάρτηση του Εργκίν Αταμάν

Τα τρία χρόνια μου στην Ελλάδα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όχι μόνο τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά επίσης τους φιλικούς και αδελφικούς Έλληνες σε όλη τη χώρα για τη στοργή και την υποστήριξη που μου έχουν δείξει.

Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που κατακτήσαμε, η μεγαλύτερη υπερηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία ανάμεσα στον τουρκικό και τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ όλους και αντίο.

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