«Δεν ξέρω πώς το κάνει, ούτε εκείνος έχει αντιληφθεί τι έχει πετύχει» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Στέφανος Ντούσκος είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής του σκιφ στην κωπηλασία και τη νίκη του στη Σανγκάη πανηγύρισε ολόκληρη η ελληνική αποστολή, μεταξύ των οποίων και η Ευαγγελία Αναστασιάδου που στο άκουσμα του «χρυσού» αποτελέσματος έτρεξε να τον συγχαρεί.

Ιδιαίτερα συγκινημένη μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τη «μάχη» που δίνουν όλοι οι Έλληνες αθλητές της κωπηλασίας αλλά και για τις θυσίες τους.

«Αυτό που ο κόσμος βλέπει, επειδή ο Στέφανος πήρε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και μπορεί να είναι συνέχεια ψηλά, δεν ισχύει. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οι αθλητές είναι πολύ καλοί. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Ούτε εκείνος έχει αντιληφθεί τι έχει πετύχει. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Ο Στέφανος είναι 11 χρόνια μέσα σε κοινόβια, λείπει όλον τον καιρό. Του αξίζει όχι ένα χρυσό παγκόσμιο αλλά 50».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd492zcg0fbl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λίγο μετά τον τερματισμό, ο Ελληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Το πίστευα. Είμαι πολύ κουρασμένος κι ευχαριστώ όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν σ΄αυτήν την προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, δεν έχω λόγια. Η κούρσα πήγε όπως ήθελα και στα 1.000 μέτρα το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Είχα υπομονή και στα τελευταία 150 μέτρα έδωσα ό,τι είχα. Είναι απίστευτο. Ευχαριστώ την Ελλάδα και όλους τους Ελληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Μου... πάει η Ανατολή, είναι η... χρυσή Ανατολή. Ενιωθα ότι πάω για το χρυσό. Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για τα νέα παιδιά. Μπορεί να είμαστε μία μικρή χώρα και να φαίνονται οι άλλοι... γίγαντες, αλλά τελικά μετρά η ελληνική ψυχή. Οταν έρχεται η κορυφή, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό. Στόχος είναι η καταξίωση και να μην ''πάρουν τα μυαλά μου αέρα''. Θέλω να δουλέψω και να είμαι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως είμαι τώρα, για το Ολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Αντζελες. Τώρα μπορώ να... γελάσω. Ευχαριστώ τους πάντες».