Για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σαγκάη μίλησε την Δευτέρα o Στέφανος Ντούσκος, τονίζοντας ότι στο τέλος του αγώνα είχε αρκετές δυνάμεις, πίστευε στον εαυτό του και έτσι κατόρθωσε να κερδίσει τον σπουδαίο Γερμανό Όλιβερ Ζάιντλερ.

Ο πρωταθλητής εξήγησε ότι τώρα θα έχει δύο βδομάδες ξεκούραση και έπειτα θα επιστρέψει και πάλι εσώκλειστος στο Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, όπου θα περάσει περίπου 300 μέρες από τον επόμενο χρόνο.

Εξηγώντας την δήλωση της συντρόφου του - που ανέφερε πως τα τελευταία 11 χρόνια ζει σε κοινόβια», ανέφερε πως «είμαστε απομονωμένοι και κάνουμε προπόνηση πρωί-απόγευμα».

«Η ζωή εκεί είναι μοναχική, όμως δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά για να αναμετρηθούμε με τους υπόλοιπους αθλητές, που είναι 2,05 και έχουν τεράστια δύναμη».

Ο ίδιος ανέφερε ότι προπονείται οκτώ ώρες καθημερινά, ενώ δεν υπάρχει καμία ολόκληρη μέρα «ρεπό». Σχετικά με τη διατροφή που ακολουθεί, σχολίασε ότι καταναλώνει γύρω στις 5.000 θερμίδες τη μέρα.

Στο τέλος ανέφερε ότι «αυτό που με γέμιζε από πάντα ήταν ο αθλητισμός. Για να είσαι στην Εθνική Ομάδα πρέπει να αφήσεις την άλλη ζωή πίσω».

Η επόμενη πρόκληση στην καριέρα του αποτελούν τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα το καλοκαίρι.

«Βάζω πλώρη για καινούργιους στόχους και το 2027 να πάρουμε την πρόκριση και να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για τους Ολυμπιακούς αγώνες».