Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες Τρίτη σε σχολείο της Ζακύνθου, όταν 14χρονος μαθητής εμφανίστηκε έχοντας στην κατοχή του γεμάτο πιστόλι Zastava.

Ο ανήλικος φέρεται να κρέμασε το όπλο στη ζώνη του και να περπατούσε στο προαύλιο, τραβώντας τα έντρομα βλέμματα των συμμαθητών του, που ενημέρωσαν τη διευθύντρια.

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για πιστόλι μάρκας «CREVA ZASTAVA», διαμετρήματος 9mm, το οποίο ο 14χρονος είχε πάρει από το σπίτι του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το όπλο ανήκε στον πατέρα του, 39χρονο δημοτικό υπάλληλο στη Ζάκυνθο, ο οποίος το είχε κρύψει, ενώ ήταν μάλιστα παράνομο, καθώς έφερε αποξεσμένο σειριακό αριθμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς και για ποιο λόγο ο 39χρονος είχε στην κατοχή του το συγκεκριμένο όπλο.

Ο άνδρας συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ ο ανήλικος, με εντολή της εισαγγελέως, αφέθηκε ελεύθερος.

