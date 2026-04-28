Ο 4χρονος που δέχθηκε την επίθεση στα Χανιά νοσηλεύεται σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση.

Το απόλυτο σοκ βίωσε μία οικογένεια στον Βατόλακκο Χανίων, όταν 4χρονο αγοράκι δέχθηκε επίθεση από σκύλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, κατώ από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμές συνθήκες ο σκύλος φέρεται να δάγκωσε τον 4χρονο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το αγοράκι στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η κατάσταση του 4χρονου είναι σταθερή και νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό ερευνώνται από τις Αρχές, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για οικόσιτο σκύλο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4sy84emf29?integrationId=40599y14juihe6ly}