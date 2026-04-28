Οι γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του παιδιού στο Ηράκλειο.

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, παραμένει διασωληνωμένο το 4χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση οικόσιτου σκύλου στον Βατόλακκο Χανίων.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων έδωσαν μάχη για ώρες στο χειρουργείο, καταφέρνοντας να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του μικρού. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το παιδί φέρει πολλαπλά και βαθιά τραύματα σε όλο το πρόσωπο, κοντά στα μάτια, στα αυτιά και στα ιγμόρεια, γύρω από τη μύτη.

Ο 4χρονος διακομίστημε το βράδυ της Τρίτης 28/04 στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου για περαιτέρω νοσηλεία. Κατά τη διακομιδή το συνόδευσε αναισθησιολόγος και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, ενώ ζητήθηκε και συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ λόγω των έργων που γίνονται στον ΒΟΑΚ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4vf24rocv5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οικόσιτος σκύλος στράφηκε βίαια εναντίον του 4χρονου. Το περιστατικό και για το εάν προκύπτουν ευθύνες για έκθεση ανηλίκου, διερευνούν οι Αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.