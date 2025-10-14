Ο γιατρός απολύθηκε από το Δημόσιο, ενώ είχε προηγουμένως παραιτηθεί από το «Θεαγένειο».

Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 52χρονος ογκολόγος, που κατηγορήθηκε ότι ζήτησε και έλαβε “φακελάκι” 100 ευρώ από καρκινοπαθή ενόψει ακτινοθεραπείας στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο» της Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση αφορούσε καταγγελία του ασθενούς τον Ιούνιο του 2021, με αποτέλεσμα ο γιατρός να οδηγηθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο τον έκρινε ένοχο για δωροληψία υπαλλήλου. Ο ίδιος γιατρός βρίσκεται ήδη κρατούμενος, καθώς ερευνάται για σειρά υποθέσεων απάτης και χρηματισμού την περίοδο 2017–2022, μετά από έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο ογκολόγος φέρεται να ζητούσε χρήματα για αντικαρκινικά φάρμακα που κανονικά παρέχονται δωρεάν, για ένταξη ασθενών σε κλινικές μελέτες, ακόμα και για παράκαμψη της σειράς προτεραιότητας στα χειρουργεία.

Για τις πράξεις αυτές σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία, στο πλαίσιο της οποίας ο γιατρός είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 10.000 ευρώ. Επειδή όμως δεν κατέβαλε το ποσό, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και από τον Ιούλιο του 2025 βρίσκεται προφυλακισμένος.

Μετά τις καταγγελίες, ο γιατρός απολύθηκε από το Δημόσιο, ενώ είχε προηγουμένως παραιτηθεί από το «Θεαγένειο», επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Στη δίκη για το «φακελάκι», ο κατηγορούμενος δεν παρέστη, εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και αρνήθηκε τις κατηγορίες μέσω του συνηγόρου του, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πελάτης του ούτε ζήτησε ούτε έλαβε χρήματα.