Ιπποκράτειο Αθήνας: Αναβλήθηκε η δίκη του διευθυντή καρδιοχειρουργικής για το «φακελάκι»

Στο δικαστήριο δεν εμφανίστηκε ούτε η καταγγέλλουσα, με το συνήγορο της, να λέει ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στο χειρουργημένο σύζυγό της.

Για τις 22 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο οποίος συνελήφθη για «φακελάκι» που φέρεται ότι ζήτησε από ασθενή, για να του παρέχει ιδιαίτερη φροντίδα κατά το μετεγχειρητικό στάδιο.

Ο κατηγορούμενος για δωροληψία γιατρός δεν εμφανίστηκε καν στην αίθουσα του δικαστηρίου ενώ ο συνήγορός του, επικαλέστηκε λόγους υγείας του εντολέα του ο οποίος, όπως είπε, υπέστη κάκωση στη μέση έπειτα από πτώση από καρέκλα, και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.

Απούσα όμως από τη δικαστική αίθουσα ήταν και η καταγγέλλουσα με το δικηγόρο της να κάνει γνωστό ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στο χειουργημένο σύζυγό της. Ωστόσο, η γυναίκα έχει κάνει γνωστή την πρόθεση της να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται ισχυριζόμενος πως ουδέποτε ζήτησε χρήματα από την καταγγέλουσα αλλά εκείνη του τα έδωσε ως δώρο . Ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου έχει πρωτοδίκως καταδικαστεί και στο παρελθόν ς για άλλη υπόθεση με «φακελάκι» σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή ενώ εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό .