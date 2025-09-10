Ιπποκράτειο Αθήνας: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής κατηγορήθηκε για «φακελάκι»

Το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος, επιβάλλοντάς του τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκεται ήδη από χθες ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών που ζήτησε φακελάκι με το ποσό των 5.000 ευρώ από ασθενή του για να τον «προσέχει»μετά τη χειρουργική επέμβαση και τελικά κατέληξε με χειροπέδες έπειτα από καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία στο παρελθόν είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως για δωροληψία με ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή ενώ εκκρεμεί η δίκη του σε β' βαθμο.

Ιπποκράτειο Αθήνας: Ελεύθερος ο γιατρός που συνελήφθη με «φακελάκι»

Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη επ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι». Σε βάρος του γιατρού ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος γιατρός ζήτησε και πήρε προθεσμία από το Αυτόφωρο για την Παρασκευή 12 του μήνα. Το δικαστήριο αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος αλλά να του απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα μέχρι τη δίκη του.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται πως απαίτησε φακελάκι για να χειρουργήσει καρδιοπαθή ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται ενώ μιλά για «παγίδα» που στήθηκε, όπως ισχυρίζεται, από τη σύζυγο του ασθενούς που του έδωσε το φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Ερευνάται και νέα καταγγελία σε βάρος του

Σε βάρος του πάντως υπάρχει και δεύτερη καταγγελία για χρήματα που φέρεται να ζητούσε από άλλη ασθενή προκειμένου να τη χειρουργήσει. Όπως υποστηρίζει, σε δηλώσεις της στο ΕΡΤnews η νύφη της ασθενούς, ο γιατρός τους εκβίαζε, λέγοντας πως αν δεν του δώσουν τρία χιλιάρικα δεν θα τη βάλει στο χειρουργείο.

Η συγκεκριμένη γυναίκα ισχυρίζεται μάλιστα πως της είπε συγκεκριμένα ότι «θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.