Ιπποκράτειο Αθήνας: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής κατηγορήθηκε για «φακελάκι»

Το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος, επιβάλλοντάς του τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκεται ήδη από χθες ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών που ζήτησε φακελάκι με το ποσό των 5.000 ευρώ από ασθενή του για να τον «προσέχει»μετά τη χειρουργική επέμβαση και τελικά κατέληξε με χειροπέδες έπειτα από καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία στο παρελθόν είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως για δωροληψία με ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή ενώ εκκρεμεί η δίκη του σε β' βαθμο.

Ιπποκράτειο Αθήνας: Ελεύθερος ο γιατρός που συνελήφθη με «φακελάκι»

Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη επ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι». Σε βάρος του γιατρού ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος γιατρός ζήτησε και πήρε προθεσμία από το Αυτόφωρο για την Παρασκευή 12 του μήνα. Το δικαστήριο αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος αλλά να του απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα μέχρι τη δίκη του.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται πως απαίτησε φακελάκι για να χειρουργήσει καρδιοπαθή ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται ενώ μιλά για «παγίδα» που στήθηκε, όπως ισχυρίζεται, από τη σύζυγο του ασθενούς που του έδωσε το φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Ερευνάται και νέα καταγγελία σε βάρος του

Σε βάρος του πάντως υπάρχει και δεύτερη καταγγελία για χρήματα που φέρεται να ζητούσε από άλλη ασθενή προκειμένου να τη χειρουργήσει. Όπως υποστηρίζει, σε δηλώσεις της στο ΕΡΤnews η νύφη της ασθενούς, ο γιατρός τους εκβίαζε, λέγοντας πως αν δεν του δώσουν τρία χιλιάρικα δεν θα τη βάλει στο χειρουργείο.

Η συγκεκριμένη γυναίκα ισχυρίζεται μάλιστα πως της είπε συγκεκριμένα ότι «θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Τατσόπουλος για γιατρό με «φακελάκι»: Ο άνθρωπος που κυριολεκτικά έσωσε τη ζωή μου

Τατσόπουλος για γιατρό με «φακελάκι»: Ο άνθρωπος που κυριολεκτικά έσωσε τη ζωή μου

Γκύζη: Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Ιπποκράτειο Αθήνας: Ελεύθερος ο γιατρός που συνελήφθη με «φακελάκι»

«Αν δεν μου δώσεις 3.000 ευρώ δεν σε χειρουργώ»: Και δεύτερη καταγγελία για τον καρδιοχειρούργο

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

