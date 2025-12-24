Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε κατηγορείται για προμήθεια και χρήση ναρκωτικών.

Συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Turk, ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, συνελήφθη από ομάδες της Διοίκησης Χωροφυλακής της Κωνσταντινούπολης με κατηγορίες εναντίον του για προμήθεια ναρκωτικών, διευκόλυνση χρήσης και χρήση ναρκωτικών.

Ο Σαράν βρέθηκε θετικός σε χρήση ναρκωτικών που έγινε. Στο πλαίσιο της έρευνας για ναρκωτικά, ένα δείγμα από τρίχες του Σαράν στάλθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής και το αποτέλεσμα βρήκε θετικό στην κοκαΐνη. Η έκθεση στάλθηκε στην Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Ο Σαράν υποβλήθηκε σε τεστ και σε ιδιωτικό εργαστήριο το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, ο οποίος κλήθηκε για ανάκριση παραπέμφθηκε στο Ειρηνοδικείο με αίτημα αποφυλάκισης υπό δικαστική επιτήρηση, αφού ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στον εισαγγελέα. Αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η πρώτη δήλωση μετά τη σύλληψη

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε έκανε την πρώτη δήλωση με ανάρτηση στα social media.

«Σχετικά με τα νέα που έγιναν γνωστά σήμερα το πρωί, είναι απαραίτητο να ενημερωθεί το κοινό. Πρώτα απ 'όλα, θέλω να δηλώσω σαφώς και κατηγορηματικά ότι δεν έχω κάνει ποτέ χρήση της ουσίας, που φέρεται να βγήκε θετική στο τεστ του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου. Όχι μόνο δεν έχω κάνει χρήση, αλλά δεν έχω δει ποτέ την εν λόγω ουσία. Αυτοί οι ισχυρισμοί αποτελούν σαφή απόπειρα δυσφήμισης που με στοχοποιεί προσωπικά, με σκοπό να βλάψει τη φήμη και τα ατομικά μου δικαιώματα, καθώς και να υπονομεύσει τους θεσμούς που εκπροσωπώ. Θα ήθελα επίσης να δηλώσω σαφώς ότι είμαι έτοιμος να δώσω αμέσως και χωρίς δισταγμό όλα τα δείγματα (για έλεγχο) ξανά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επανάληψη του τεστ στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο και η επανάληψη του τεστ για τη συγκεκριμένη ουσία θα ζητηθούν επίσημα από την εισαγγελία που διεξάγει την έρευνα. Επιπλέον, όλες οι σχετικές εξετάσεις θα διεξαχθούν το συντομότερο δυνατό σε διεθνώς πιστοποιημένους ανεξάρτητους οργανισμούς και τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η αλήθεια θα αποδειχθεί επιστημονικά» επισήμανε.

Ήδη στα social media υπάρχουν μηνύματα στήριξης. «Μην φοβάσαι, στάσου όρθιος! 40 εκατομμύρια οπαδοί της Φενέρμπαχτσε είναι μαζί σου, Σαντετίν Σαράν!».

Η ανάρτηση της Φενέρμπαχτσε

«Ο Πρόεδρός μας, κ. Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής, μέσα στο γραφείο του στη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο έρευνας. Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής.

»Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο Πρόεδρός μας, κ. Σαντετίν Σαράν θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού μας συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του Προέδρου μας, κ. Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία] αναφέρει σε ανάρτησή της η Φενέρμπαχτσε.

