Ιπποκράτειο Αθήνας: Ελεύθερος ο γιατρός που συνελήφθη με «φακελάκι»

Ελεύθερος ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείο ο οποίος θα δικαστεί την Παρασκευή στο Αυτόφωρο. Μέχρι τη δίκη του, απαγορεύτηκε η έξοδός του από τη χώρα.

Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη επ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι». Σε βάρος του γιατρού ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος γιατρός ζήτησε και πήρε προθεσμία από το Αυτόφωρο για την Παρασκευή. Το δικαστήριο αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος αλλά να του απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα μέχρι τη δίκη του.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται πως απαίτησε φακελάκι για να χειρουργήσει καρδιοπαθή ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται ενώ μιλά για «παγίδα» που στήθηκε, όπως ισχυρίζεται, από τη σύζυγο του ασθενούς που του έδωσε το φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Νέα καταγγελία σε βάρος του

Σε βάρος του πάντως υπάρχει και δεύτερη καταγγελία για χρήματα που φέρεται να ζητούσε από άλλη ασθενή προκειμένου να τη χειρουργήσει.

Όπως υποστηρίζει, σε δηλώσεις της στο ΕΡΤnews η νύφη της ασθενούς, ο γιατρός τους εκβίαζε, λέγοντας πως αν δεν του δώσουν τρία χιλιάρικα δεν θα τη βάλει στο χειρουργείο.

Η συγκεκριμένη γυναίκα ισχυρίζεται μάλιστα πως της είπε συγκεκριμένα ότι «θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.

