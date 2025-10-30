Αμέριστη είναι η στήριξη στον διευθυντή του δημοτικού από συλλόγους εκπαιδευτικών και γονέων μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης την 28η Οκτωβρίου.

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος προφανώς έχει υψηλά στάνταρ στην αισθητική του και όταν είδε τον διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου να ...τολμά να εμφανίζεται μπροστά του για να εκφωνήσει τον πανηγυρικό λόγο για την 28η Οκτωβρίου, με το πουκάμισό του.. απ' έξω δεν άντεξε.

«Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο τέτοια ημέρα στην εκκλησία; Απαράδεκτος» είπε ο Μητροπολίτης στον κ. Ηλία Φλάμπουρα, βγαίνοντας από το ιερό και διακόπτοντας τον ενώ διάβαζε τον λόγο για την επέτειο.

Ο Μητροπολίτης αποχώρησε ξανά στο ιερό, μετά τη διακοπή - για αισθητικούς λόγους πάντα- , και ο κ. Φλάμπουρας, συνέχισε με τον λόγο του. Για το περιστατικό δεν είπε τίποτα παρά, κλείνοντας σημείωσε πως «επειδή στην αρχή της ομιλία δέχθηκα μια επίθεση, αυτά ίσως ήταν μια απάντηση σε αυτούς που μου επιτέθηκαν».

Το ζήτημα όπως ήταν φυσικό έχει γίνει viral με τον διευθυντή του σχολείου να απαντά με ανάρτησή του στο Facebook. Στην αξιοπρεπέστατη ανάρτησή του γράφει πως «το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

»Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια. Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα. Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν. Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα:

»Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα». Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε. Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση. Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».

Το θέμα πήρε διαστάσεις με διάφορους συλλόγους να τάσσονται υπέρ του διευθυντή και να εκφράζουν τη δυσαρέσειά τους προς τις απαράδεκτες παρατηρήσεις του Μητροπολίτη.

Στήριξη προς τον εκπαιδευτικό

«Ως Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια μας για τα ατυχή και ανούσια ενδυματολογικά σχόλια που ο Μητροπολίτης Δωδώνης, κ.κ. Χρυσόστομος απηύθυνε στον Διευθυντή του Σχολείου μας, κ. Ηλία Φλάμπουρα κατά την στιγμή που ο τελευταίος εκφωνούσε τον πανηγυρικό λόγο στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου. Ο κ. Ηλίας Φλάμπουρας, ως επιστήμονας και παιδαγωγός με πολυετή πείρα έχει δώσει σημεία γραφής στις σχολικές αίθουσες και ως Διευθυντής διοικεί με ήθος και ευσυνειδησία ένα σχολείο που μετρά 274 μαθητές και μαθήτριες] αναφέρει ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

«Ως γονείς θεωρούμε απαράδεκτο, άτοπο και άκαιρο να γίνεται ενδυματολογική κριτική εντός Ιερού Ναού και να προσβάλλεται η προσωπικότητα ενός ανθρώπου που στάθηκε να μιλήσει για τις ηρωικές πράξεις των προγόνων μας. Θεωρούμε απαράδεκτο να γίνεται στοχοποίηση, αποδόμηση και αποπροσανατολισμός από την ουσία. Θεωρούμε απαράδεκτο να αναπαράγονται «κουτσομπολιά» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Θεωρούμε, τέλος, απαράδεκτο να αξιολογείται το κύρος του Δημόσιου Σχολείου με μη εκπαιδευτικά κριτήρια. Στεκόμαστε στο πλευρό του Δ/ντη μας για την άδικη λεκτική επίθεση που δέχτηκε για «ένα πουκάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη».

Αντίστοιχη ήταν και η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, που εξέφρασε «την έντονη δυσαρέσκεια και καταδίκη του για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε εκκλησία του νησιού, όπου ο Μητροπολίτης Δωδώνης απηύθυνε δημόσια παρατήρηση σε εκπαιδευτικό και διευθυντή σχολείου για την ενδυμασία του, την ώρα που εκείνος απηύθυνε χαιρετισμό. Η στάση αυτή συνιστά απαράδεκτη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου που υπηρετεί επί σειρά ετών με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση την εκπαίδευση στη Ζάκυνθο.

»Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν λειτούργημα με σεβασμό στους μαθητές, στους γονείς και στην κοινωνία, και αξίζουν τον ίδιο σεβασμό από όλους, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή θεσμικού ρόλου. Η δημόσια επίπληξη, μάλιστα μέσα σε χώρο λατρείας και μπροστά σε κοινό, δεν συνάδει ούτε με τις αξίες του σεβασμού, της ευγένειας και της χριστιανικής αγάπης που η Εκκλησία πρεσβεύει. Ο Σύλλογός μας στηρίζει απόλυτα τον συνάδελφο και καταδικάζει κάθε συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και διαταράσσει το κλίμα αλληλοεκτίμησης που πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των θεσμών.

»Πέραν τούτου, θλίψη αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα μία φορά η εκπαιδευτική κοινότητα στοχοποιείται από τα έσω, από εκείνα ακριβώς τα θεσμικά όργανα που οφείλουν να οικοδομούν μια ασφαλή κοινωνία εμπιστοσύνης, συναδελφικότητας και αλληλοϋποστήριξης, και που οφείλουν -αν μη τι άλλο- να γνωρίζουν ότι η αξιοπρέπεια ενός δασκάλου δεν έγκειται στην «ενδυματολογική του εμφάνιση», αλλά στο ψυχικό του μεγαλείο, στη στάση ζωής και στον τρόπο που σαν παιδαγωγός στέκεται απέναντι στα παιδιά, στους συναδέλφους και στην κοινωνία.

»Για μας, η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι ένας μηχανισμός τυπικότητας και εξωτερικής ευπρέπειας· είναι ένας ζωντανός οργανισμός αξιών, ευαισθησίας και πνεύματος. Ο δάσκαλος δεν υπηρετεί το ένδυμα, αλλά την ψυχή· δεν διδάσκει με το περίβλημα, αλλά με το παράδειγμα. Γιατί τα παιδαγωγικά ιδεώδη δεν ράβονται σε ύφασμα· πλάθονται στο ήθος, στην καρδιά και στο βλέμμα του δασκάλου που εμπνέει. Καλούμε όλους τους φορείς να επιδεικνύουν σεβασμό στο έργο και το πρόσωπο κάθε εκπαιδευτικού και να αποφεύγουν δημόσιες συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αξίες της παιδείας και της δημοκρατίας» καταλήγει η ανακοίνωση.