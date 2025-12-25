Έχει προκαλέσει αρκετές φορές έντονες αντιδράσεις για τις απόψεις που κηρύσσει στους πιστούς.

O Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, Παύλος, ο οποίος έχει προκαλέσει αρκετές φορές έντονες αντιδράσεις για τις απόψεις που κηρύσσει στους πιστούς, «ξαναχτύπησε».

Αυτή τη φορά αναφέρθηκε για την «κατάντια» της Ελλάδας σχετικά με την υιοθέτηση τόσων σκύλων, λέγοντας πως θα ήταν προτιμότερο αυτή η αγάπη και η φροντίδα να πηγαίνει σε ανθρώπους. Μάλιστα, στη συνέχεια στάθηκε στο ντύσιμο μιας νεαρής κοπέλας που είχε δει μερικές ώρες νωρίτερα, σχολιάζοντάς το με καυστικό τρόπο.

{https://www.youtube.com/watch?v=jIakZ7Raf2E}

Ο Μητροπολίτης κατά τη λειτουργία στον Ι.Μ.Ν. Αγ. Νικολάου Κοζάνης είπε: «Tώρα όλες οι κυρίες, όλοι οι κύριοι, γιατί βλέπω και έξω και καθηγητές – πανεπιστημιακούς και πάει λέγοντας, να γυρίζουν στους δρόμους από τη μαύρη νύχτα με το σκυλάκι τους. Και δεν είπαν. Το σκυλάκι; Μα αυτά τα έφτιαξε ο Θεός για ένα σκοπό. Μέχρι εκεί. Τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε, μέχρι εκεί. Να πάμε στο γηροκομείο, να δούμε έναν παππού και μια γιαγιά, να πάμε σε έναν άρρωστο που είναι κλινήρης. Να πάμε σε μια οικογένεια που έχει πένθος. Όχι έχουμε τα σκυλιά. Αλλά το είπε βλέπετε ο Θεός, θα το ακούσετε, στην εγκύκλιο. Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι της Πρωτοχρονιάς ή των Φώτων. Άνθρωπε, λέει, σε έβγαλα τιμημένον μέσα από τα χέρια μου. Είσαι η εικόνα μου. Με προορισμό να γίνεις άγιος, να γίνεις Θεός, να με συγκληρονομήσεις. Και εσύ το πέταξες αυτό και κατέβηκες τόσο χαμηλά που έμοιασες σαν τα ζώα, τα άλογα και παράλογα.

Και σήμερα, είναι μία πραγματικότητα. Σκότωσες έναν άνθρωπο. Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο. Κακοποίησες έναν άνθρωπο. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, εκεί, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα. Ε, και μετά λέει τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό και ξέρω γω. Σκότωσες ένα γατί και ένα σκυλί. 30.000 εκείνη την ώρα και μετά το δικαστήριο. Εκεί κατήντησε, εκεί κατήντησε η Ελλάδα, η Ελλάδα που την κατέστησε ο Θεός μετά την Σταύρωση Του και την Ανάστασή Του, το κέντρον να κηρύξει σε όλο τον κόσμο την Ορθοδοξία. Το Γένος μας έβαλε ο Θεός. Δεν είναι ούτε σωβινισμός, ούτε ρατσισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό, τι τους αρέσει. Και αν έχετε αμφιβολίες, να πάτε να ψάξετε

Kαι λίγο αργότερα, ολοκληρώνοντας το κήρυγμά του, είπε: «Πρωί πρωί. Τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας μεθυσμένα εδώ στους δρόμους και μια κοπέλα από τη μέση και πάνω ήταν ημίγυμνη, μεθυσμένη. Δεν έχει πατέρα, δεν έχει μάνα. Αλλά αυτοί είναι οι πολιτισμένοι, ενώ όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ, όπως το είπα και στο κήρυγμά μου στην εγκύκλιο, είστε οι οπισθοδρομικοί, είστε ο Μεσαίωνας. Ο Θεός να σας ευλογεί, ο Θεός να σας αγιάζει. Ο Θεός να σας χαρίζει υγεία προσωπική και οικογενειακή και να χαίρεστε, να χαίρεστε έστω και για το ελάχιστο από τις εικόνες του Χριστού».