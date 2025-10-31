«Δεν θα του έλεγα τίποτα αν δεν ήταν στο κέντρο του ναού».

Αμετανόητος εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο. Ο Μητροπολίτης επέπληξε έναν καθηγητή που βρισκόταν στο κέντρο της Ωραίας Πύλης επειδή είχε το πουκάμισο έξω από το παντελόνι του, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Μητροπολίτης επέμεινε ότι δεν είναι πρέπον ένας άνθρωπος να βγάζει λόγο στο κέντρο του ναού, έχοντας το πουκάμισό του έξω.

«Η εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί μία τέτοια κατάσταση», τόνισε, σημειώνοντας πως ποτέ δεν συμφώνησε με την άποψη του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου «ελάτε όπως είστε».

Ο ίδιος διευκρίνισε: «Δεν έγινε για το ντύσιμό του αλλά για το ξε–ντύσιμό του. Μπορεί ένας καθηγητής να πάει στο κέντρο του ναού την ημέρα της εθνικής επετείου να μιλάει με τα πουκάμισα έξω; Η εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί μια τέτοια κατάσταση».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε τη διάκριση ανάμεσα στο εκκλησίασμα και τον ομιλητή: «Στην εκκλησία δυστυχώς ανεχόμαστε τραγικές συμπεριφορές με το ντύσιμο. Άλλο το εκκλησίασμα και άλλος ο ομιλητής στο κέντρο στην Ωραία Πύλη. Δεν θα του έλεγα τίποτα αν δεν ήταν στο κέντρο του ναού. Υπήρχαν και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι και κάνουμε υπομονή, αλλά άλλο είναι να πάει στο κέντρο του ναού να μιλήσει».

Ο Μητροπολίτης σημείωσε ακόμα πως δεν θα επέπληττε ποτέ ένα παιδί αν είχε αντίστοιχο ντύσιμο, δίνοντας έμφαση σε διακριτές συμπεριφορές για ενήλικες και παιδιά.

Το τέλος της συνέντευξης οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ του Μητροπολίτη και των παρουσιαστών, με τον πρώτο να κλείνει το τηλέφωνο κατηγορώντας ότι δεν τον αφήνουν να ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddw9xrf3b055?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση του εκπαιδευτικού

Ο διευθυντής του σχολείου απάντησε με ανάρτησή του στο Facebook για όσα συνέβησαν στον ιερό ναό.

Στην ανάρτησή του γράφει συγκεκριμένα: «το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

«Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια. Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα. Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν. Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα:

«Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα». Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε. Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση. Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».