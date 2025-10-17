Γιατρός ζητά φακελάκια από καρκινοπαθείς ασθενείς του, προκειμένου να επισπεύσει τα χειρουργεία τους, ενώ φέρεται να έπαιρνε μέχρι και 2.000 ευρώ... το κεφάλι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open.
Σύμφωνα με μαρτυρία καρκινοπαθή, πρώην φυλακισμένου, «τα νοσοκομεία χωρίς φακελάκι, δεν βοηθούν. Οι πρώτοι μου ζήτησαν 1.000 ευρώ (για χημειοθεραπεία). Οι ακτινοθεραπευτές ζητούν άλλα 1.000 ευρώ».
Ερωτηθείς σε ποιο νοσοκομείο αναφέρεται, απάντησε: «Στον Άγιο Σάββα».
«Οι γιατροί επιμένουν να ακρωτηριάσουν το πόδι μου, ενώ το σημείο του όγκου μπορεί να καθαριστεί», πρόσθεσε.
Ο ίδιος είναι άνεργος 22 μήνες και δεν λαμβάνει κάποιο επίδομα, όπως είπε.
{https://exchange.glomex.com/video/v-ddkbpo6asu7t?integrationId=40599y14juihe6ly}