Η Α ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής καταγγέλλει την αυταρχική συμπεριφορά του διευθυντή, σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επαναλαμβάνει τέτοιες ενέργειες.

Αναβρασμός επικρατεί στο ΕΠΑΛ Μεγάρων μετά τα όσα συνέβησαν στην ειρηνική κατάληψη που προχώρησαν οι μαθητές με αιτήματα τη βελτίωση των δρομολογίων ΚΤΕΛ από τη Νέα Πέραμο, την έκδοση εκπτωτικών καρτών για τους μαθητές και την κάλυψη των κενών εκπαιδευτικών.

Η κατάσταση «ξέφυγε» όταν όπως καταγγέλει η Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής ο διευθυντής του σχολείου κάλεσε την αστυνομία να προσαγάγει μαθητές από το 15μελες του σχολείου και απειλούσε να υποβάλει μήνυση σε βάρος τους επειδή έκαναν κατάληψη. Όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί σε ανακοίνωσή τους «η συμπεριφορά του Διευθυντή είναι απαράδεκτη, καθώς οι μαθητές δεν προκάλεσαν κάποια ζημιά, δεν εισήλθαν καν στον εσωτερικό του σχολείου αλλά παρέμειναν στην εξωτερική του είσοδο, δεν διέπραξαν κάποια αξιόποινη πράξη, είχαν λογικά αιτήματα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παιδαγωγική στάση απέναντι στους μαθητές. Αυτή η αυταρχική αντιμετώπιση των μαθητών είναι έξω από κάθε παράδειγμα παιδαγωγικής πρακτικής.»

Οι μαθητές αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο διευθυντής απείλησε τηλεφωνικά μαθητές και γονείς ότι θα πρέπει να παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Η ΕΛΜΕ καταγγέλλει την αυταρχική συμπεριφορά του διευθυντή σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επαναλαμβάνει τέτοιες ενέργειες. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς ακόμα και οι αστυνομικοί εξέφρασαν απορία για τη στάση του διευθυντή, καθώς δεν υπήρξε καμία πρόκληση ζημιάς ή αξιόποινη πράξη. «Η προσαγωγή των μαθητών με περιπολικό ωσάν να ήταν ύποπτοι για ποινικά αδικήματα είναι απαράδεκτη. Η αστυνομία υπερβαίνει το νόμιμο ρόλο της όταν μεταφέρει τους μαθητές στο τμήμα, ακόμα και αν έγινε με υπόδειξη του Διευθυντή» σημειώνεται από την ΕΛΜΕ.

Η ανακοίνωση της Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής καταγγέλλει την ενέργεια του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Μεγάρων, Θεοδοσίου Γ., να οδηγήσει μαθητές του 15μελούς του σχολείου στην αστυνομία και να απειλεί να καταθέσει μήνυση εναντίον τους, επειδή το σχολείο τελούσε υπό κατάληψη! Έφτασε δε στο σημείο να προσαγάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στο αστυνομικό τμήμα (από όπου και αφέθηκαν ελεύθεροι) και να απειλεί τηλεφωνικά μαθητές και γονείς ότι την Πέμπτη θα πρέπει να μεταβούν στον εισαγγελέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ίδιοι οι αστυνομικοί όταν διαπίστωσαν ότι δεν έχει προκληθεί απολύτως καμία ζημιά απορούσαν με τη στάση του Διευθυντή!

Οι μαθητές/μαθήτριες προχώρησαν σε μια απόλυτα ειρηνική κατάληψη με λογικά αιτήματα, όπως το αίτημα μεταφοράς των μαθητών από τη Νέα Πέραμο προς το ΕΠΑΛ, την επίδοση εκπτωτικών καρτών στους μαθητές/μαθήτριες για το ΚΤΕΛ και την ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών στα σχολεία, που φέτος έχουν φτάσει σε μοναδικό επίπεδο στην περιοχή μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα οι μαθητές από Νέα Πέραμο που φοιτούν στο ΕΠΑΛ Μεγάρων χρησιμοποιούν το ΚΤΕΛ που όμως φτάνει στο σχολείο μετά το χτύπημα του κουδουνιού, με αποτέλεσμα να παίρνουν απουσία την 1η ώρα. Αυτό σημαίνει ότι αφενός χάνουν μάθημα και αφετέρου η συστηματική απουσία την 1η ώρα θέτει σε κίνδυνο την επάρκεια της φοίτησής τους. Τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ πραγματοποιούνται κάθε μία ώρα πράγμα που σημαίνει ότι το προηγούμενο δρομολόγιο είναι μια επιλογή που παραπέμπει σε εποχές προ 70 ετών, που ο μαθητής στο χωριό έπρεπε να ξεκινήσει αχάραγα και να περπατήσει 2 ώρες για να φτάσει στο σχολείο του. Για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει παρέμβει και η ΕΛΜΕ στο Δήμαρχο Μεγάρων, ζητώντας να μπει δρομολόγιο για τους μαθητές αυτούς που να τους εξυπηρετεί, είτε από το Δήμο είτε από την περιφέρεια. Παράλληλα, σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες υποχρεώνονται να πληρώνουν δεκάδες ευρώ σε εισιτήρια κάθε εβδομάδα προκειμένου να μεταβαίνουν στα Μέγαρα για το σχολείο τους, επειδή το ΚΤΕΛ δεν εκδίδει σχετικές εκπτωτικές κάρτες.

Η συμπεριφορά του Διευθυντή είναι απαράδεκτη, καθώς οι μαθητές δεν προκάλεσαν κάποια ζημιά, δεν εισήλθαν καν στον εσωτερικό του σχολείου αλλά παρέμειναν στην εξωτερική του είσοδο, δεν διέπραξαν κάποια αξιόποινη πράξη, είχαν λογικά αιτήματα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παιδαγωγική στάση απέναντι στους μαθητές/μαθήτριες. Αυτή η αυταρχική αντιμετώπιση των μαθητών είναι έξω από κάθε παράδειγμα παιδαγωγικής πρακτικής. Άλλωστε η συγκεκριμένη αντιδημοκρατική συμπεριφορά δεν είναι πρωτότυπη. Έχει επαναληφθεί από τον ίδιο Διευθυντή, πριν λίγα χρόνια, όταν είχε μηνύσει ξανά μαθητές για κατάληψη. Μάλιστα η υπόθεση είχε οδηγεί στο δικαστήριο, και παρά τις προσπάθειες της ΕΛΜΕ να ανακληθεί η μήνυση και να μην γίνει κατάθεση του Διευθυντή κατά των μαθητών, ο Θεοδοσίου δήλωσε αποφασισμένος να καταθέσει εναντίον των μαθητών, ζητώντας να καταδικαστούν για μια κατάληψη σχολείου. Ο διάλογος είναι το μοναδικό μέσο συνεννόησης με τους μαθητές και τα αιτήματά τους. Η προσαγωγή των μαθητών με περιπολικό ωσάν να ήταν ύποπτοι για ποινικά αδικήματα είναι απαράδεκτη. Η αστυνομία υπερβαίνει το νόμιμο ρόλο της όταν μεταφέρει τους μαθητές στο τμήμα, ακόμα και αν έγινε με υπόδειξη του Διευθυντή.

Κάτω τα χέρια από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των μαθητών! Η αστυνομία δεν έχει κανένα ρόλο στην καταστολή των αγώνων των μαθητών! Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ Μεγάρων να σταματήσει να συμπεριφέρεται αυταρχικά!