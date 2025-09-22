Νέα αναβολή στη δίκη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειο για το «φακελάκι».

Απών και πάλι από το δικαστήριο ήταν ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου ο οποίος κατηγορείται ότι ζήτησε και έλαβε φακελάκι από συγγενείς ασθενή, προκειμένου να δώσει τη δέουσα προσοχή κατά τη μετεγχειρητική του πορεία.

Σε καρδιολογική κλινική ο κατηγορούμενος καρδιοχειρουργός, σύμφωνα με την υπεράσπισή του.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ο κατηγορούμενος, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο καρδιολογικό τμήμα του Κωνσταντοπούλειου νοσοκομείου «Αγία Όλγα». Ο συνήγορος του γιατρού προσκόμισε μάλιστα και σχετικό έγγραφο του νοσοκομείου στο δικαστήριο.

Ο συνήγορος της καταγγέλλουσας αντέδρασε πάντως έντονα αμφισβητώντας την αιτιολογία της υπεράσπισης.

«Είναι προσχηματικός ο λόγος αναβολής, να διερευνήσει το δικαστήριο αν όντως ο κατηγορούμενος είναι εκεί, στο νοσοκομείο. Και την άλλη φορά το έγγραφο ήταν από το ΚΑΤ, από δημόσιο νοσοκομείο...» ανέφερε ο δικηγορος με τον συνήγορο υπεράσπισης να απαντά πως ο προηγούμενος τραυματισμός από πτώση οφειλόταν σε καρδιολογικά προβλήματα.

Τελικά , το δικαστήριο υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση , έκανε δεκτό το αίτημα και ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 27 Ιανουαρίου 2026.

Να σημειωθεί πάντως και στην προηγούμενη αναβολή, ο καρδιοχειρουργός είχε επικαλεστεί προβλήματα υγείας, λόγω ατυχήματος, καθώς τότε ο δικηγόρος του είχε υποστηρίξει ότι είχε πέσει από την καρέκλα και είχε υποστεί κάκωση στη μέση.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες σε βάρος του, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε από 3.000 έως και 5.000 ευρώ ανά ασθενή προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η επέμβαση και η μετεγχειρητική παρακολούθηση θα γινόταν υπό τη δική του επίβλεψη.

Στο παρελθόν μάλιστα ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή πάλι για δωροληψία, ενώ εκκρεμεί η δίκη του για εκείνη την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.