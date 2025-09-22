Μεγάλο είναι το πρόβλημα στέγασης για τους εκπαιδευτικούς στα νησιά.

Στη Μήλο, ο δήμος απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να διαθέσουν ακίνητα που τυχόν έχουν σε εκπαιδευτικούς για τη στέγασή τους.

Όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Μήλου κ. Μανώλης Μικέλης, «το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους δασκάλους και στους καθηγητές που η κοινωνία τους έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα αν και θα έπρεπε να είναι σε πρώτη, γιατί μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας. Από την άλλη, υπάρχει μία τεράστια δυσκολία και δεν μπορείς να κατακρίνεις και τους ανθρώπους που έχουν κάνει τα σπίτια τους Airbnb ή έχουν πάρει κάποιο δάνειο και νοικιάζουν κάποιους χώρους για να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Στα νησιά, η ζωή και η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ ακριβή. Έχουμε δώσει 500 ευρώ στον κάθε γιατρό που έρχεται στο Κέντρο Υγείας, 200 ευρώ στον κάθε αγροτικό. Έχουμε δώσει και τρία δωμάτια από έναν χώρο που έχουμε για να μένουν οι αγροτικοί γιατροί».

»Στη συνέχεια, δώσαμε ένα επίδομα στους λιμενικούς, το οποίο θα αυξήσουμε μέσω του Λιμενικού Ταμείου και έχουμε δώσει και 350 ευρώ επίδομα για τους υπαλλήλους του Δήμου, γιατί έρχονται οι υπάλληλοι και δημιουργούν ένα σκαλοπάτι για να μπορούν στα δύο χρόνια που θα γίνουν μόνιμοι να φύγουν, γιατί με ενοίκιο 550 και 700 ευρώ δεν γίνεται», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, το νερό «καίει» στο νησί, με τον δήμο να διαπραγματεύεται χαμηλότερη τιμή. Οι λογαριασμοί ύδρευσης είναι υπέρογκοι, προβληματίζοντας κατοίκους και επιχειρηματίες. Η ανομβρία, το απαρχαιωμένο δίκτυο και η σπατάλη στις πισίνες φαίνεται να είναι οι βασικές αιτίες.

