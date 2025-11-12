Η χοληστερίνη μπορεί να «τροφοδοτεί» τον καρκίνο του μαστού

Μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη από το Κέντρο Καρκίνου του Ιλινόις (CCIL) ρίχνει φως στη στενή σχέση ανάμεσα στη χοληστερίνη και την εξέλιξη του καρκίνου του μαστού, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Η ερευνητική ομάδα του επικεφαλής προγράμματος Έρικ Νέλσον εντόπισε έναν μεταβολίτη της χοληστερόλης, την 27-υδροξυχοληστερόλη (27HC), που φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ ανοσοκυττάρων και καρκινικών κυττάρων. Όπως έδειξαν τα πειράματα, η 27HC «καθοδηγεί» τα ουδετερόφιλα —ένα είδος κυττάρων του ανοσοποιητικού— να παράγουν ειδικά εξωκυτταρικά κυστίδια (EVs), τα οποία στη συνέχεια ενισχύουν την επιθετικότητα και ανθεκτικότητα των καρκινικών κυττάρων.

Η πρώτη συγγραφέας της μελέτης, Νατάλια Κραβτσίνσκα, εξηγεί ότι τα ουδετερόφιλα-EVs «επικοινωνούν» με τα καρκινικά κύτταρα, δίνοντάς τους ουσιαστικά οδηγίες να αλλάξουν τη βιολογική τους σύσταση. Αυτές οι αλλαγές τα καθιστούν πιο ανθεκτικά στις θεραπείες και πιο ικανά να εξαπλωθούν σε άλλα όργανα — τη γνωστή διαδικασία της μετάστασης.

Ο Νέλσον τόνισε ότι η κατανόηση αυτής της διαδικασίας είναι καίρια:

«Αν μπορέσουμε να διαταράξουμε αυτή την επικοινωνία, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού να ανταποκριθούν καλύτερα στις υπάρχουσες θεραπείες.»

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cancer Letters, δείχνει ότι η χοληστερόλη δεν αποτελεί μόνο παράγοντα κινδύνου για καρδιοπάθειες, αλλά και πιθανό ρυθμιστή της εξέλιξης ορισμένων μορφών καρκίνου.

Νέα προοπτική για θεραπείες

Η ομάδα του CCIL σχεδιάζει τώρα να αναπτύξει στρατηγικές που θα διακόπτουν αυτή την επικοινωνία στα πρώιμα στάδια του καρκίνου του μαστού. Παράλληλα, οι ερευνητές θα εξετάσουν αν η παρακολούθηση των EVs στο αίμα μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης πρόγνωσης για τη μετάσταση ή την υποτροπή της νόσου.

Στο επόμενο στάδιο, το εργαστήριο του Νέλσον θα συνεργαστεί με χημικούς και μηχανικούς για την ανάπτυξη νέων ενώσεων που θα μπορούσαν να «μπλοκάρουν» την επιβλαβή επικοινωνία ανάμεσα στα ανοσοκύτταρα και τα καρκινικά κύτταρα.

«Η εργασία μας δείχνει πώς ένας μεταβολίτης της χοληστερόλης μπορεί να “χακάρει” το σύστημα επικοινωνίας του ανοσοποιητικού. Όταν καταφέρουμε να εξαλείψουμε αυτό το μήνυμα, τα καρκινικά κύτταρα γίνονται ξανά πιο ευάλωτα στα φάρμακα», πρόσθεσε ο Νέλσον.

Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει ελπίδα για νέες στοχευμένες θεραπείες που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη μετάσταση και να βελτιώσουν σημαντικά την πρόγνωση για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως.