Αφορά τόσο περιπτώσεις που ο καρκίνος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο όσο και εκείνες που είναι σε αρχικό.

Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει μια απλή εξέταση αίματος DNA που μπορεί να προβλέψει πόσο καλά θα ανταποκριθούν οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού στη θεραπεία.

Σύμφωνα με τον Guardian, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται με την ασθένεια, η οποία είναι ο πιο διαδεδομένος καρκίνος στον κόσμο.

Τώρα οι ερευνητές έχουν σχεδιάσει μια υγρή βιοψία που λέει στους γιατρούς πόσο πιθανό είναι ένας ασθενής να ανταποκριθεί σε μια συγκεκριμένη θεραπεία, ακόμη και πριν ξεκινήσει. Η εξέταση έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα, επειδή σημαίνει ότι στους ασθενείς θα μπορούσαν να προσφερθούν εναλλακτικές επιλογές και να αποφύγουν θεραπείες που δεν θα τους βοηθήσουν, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους να νικήσουν την ασθένεια.

Η εξέταση, που αναπτύχθηκε από μια ομάδα στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Λονδίνου (ICR), αναλύει το κυκλοφορούν DNA όγκου (ctDNA), το οποίο απελευθερώνεται στο αίμα των ασθενών από τα καρκινικά κύτταρα.

Οι ερευνητές μέτρησαν αυτά τα μικροσκοπικά επίπεδα καρκινικού DNA σε δείγματα αίματος από 167 ασθενείς. Το τεστ δοκιμάστηκε πριν από την έναρξη της θεραπείας και ξανά τέσσερις εβδομάδες αργότερα, μετά από έναν μόνο κύκλο θεραπείας.

Υπήρξε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των χαμηλών επιπέδων ctDNA στην αρχή της θεραπείας και της ανταπόκρισης στη θεραπεία, σύμφωνα με την ομάδα. Μια παρόμοια συσχέτιση παρατηρήθηκε και με τα αποτελέσματα που ελήφθησαν στις τέσσερις εβδομάδες.

Η Δρ. Iseult Browne, κλινική ερευνήτρια στο ICR και πρώτη συγγραφέας μιας μελέτης που περιγράφει λεπτομερώς το τεστ, δήλωσε: «Η μελέτη μας δείχνει ότι μια απλή εξέταση αίματος που μετρά το κυκλοφορούν DNA του όγκου μπορεί να παρέχει μια έγκαιρη πρόβλεψη για το εάν ο καρκίνος του μαστού μιας ασθενούς θα ανταποκριθεί στη θεραπεία.

«Γνωρίζοντας αυτό στο πρώιμο στάδιο - σε αυτήν την περίπτωση, στην έναρξη της θεραπείας ή μετά από μόλις τέσσερις εβδομάδες - σημαίνει ότι μπορούμε να αποφύγουμε να χορηγήσουμε στους ασθενείς φάρμακα που δεν θα λειτουργήσουν και να τους παρέχουμε εναλλακτικές λύσεις πριν ο καρκίνος τους έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί.

«Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να τους χορηγηθεί μια εναλλακτική στοχευμένη θεραπεία, ένας συνδυασμός φαρμάκων ή ακόμα και να εγγραφούν σε μια κλινική δοκιμή για να δοκιμαστεί ένα νέο φάρμακο. Οι δοκιμές βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν η προσαρμογή της θεραπείας ενός ασθενούς με βάση αυτές τις πρώιμες εξετάσεις αίματος βελτιώνει πράγματι το αποτέλεσμά του - δίνοντάς του περισσότερο χρόνο για να ζήσει καλά με τον καρκίνο του να κρατιέται σε απόσταση».

Στη μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από το Breast Cancer Now, το Cancer Research UK, το Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας NIHR στο ίδρυμα Royal Marsden NHS και το ICR, η ομάδα ανέλυσε δείγματα αίματος από 167 άτομα με προχωρημένο καρκίνο του μαστού.

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με βάση τον τύπο καρκίνου του μαστού και τις μεταλλάξεις που είχαν. Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε ασθενείς των οποίων οι καρκίνοι είχαν μετάλλαξη ESR1, HER2, AKT1, AKT ή PTEN και οι οποίες έλαβαν στοχευμένες θεραπείες που αντιστοιχούσαν σε αυτές τις μεταλλάξεις.

Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από άτομα με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, μια επιθετική μορφή της νόσου που αποτελεί το 10-15% των περιπτώσεων παγκοσμίως και δεν έχει στοχευμένη μετάλλαξη. Έλαβαν έναν συνδυασμό του αναστολέα PARP olarparib και του αναστολέα ATR ceralasertib.

Για τους ασθενείς της δεύτερης ομάδας, τα χαμηλά επίπεδα ctDNA πριν από την έναρξη της θεραπείας συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου - 10,2 μήνες, σε σύγκριση με 4,4 μήνες. Το ποσοστό των ασθενών που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία - βλέποντας τους όγκους τους να συρρικνώνονται ή να εξαφανίζονται - ήταν 40% για εκείνους με χαμηλά επίπεδα ctDNA, σε σύγκριση με 9,7% για εκείνους με υψηλότερα επίπεδα.

Παρόμοια, αν και ασθενέστερη, συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ των επιπέδων ctDNA πριν από τη θεραπεία και των κλινικών αποτελεσμάτων στην πρώτη ομάδα.

Μετά από μόλις τέσσερις εβδομάδες θεραπείας, οι ασθενείς της πρώτης ομάδας με μη ανιχνεύσιμο ctDNA συνέχισαν να έχουν ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. Ο καρκίνος τους κρατήθηκε σε απόσταση για 10,6 μήνες, σε σύγκριση με 3,5 μήνες για εκείνους των οποίων το ctDNA ήταν ακόμα ανιχνεύσιμο.

Στη δεύτερη ομάδα, η εξέταση αίματος μετά από τέσσερις εβδομάδες θεραπείας έδειξε επίσης ισχυρή σύνδεση μεταξύ των επιπέδων ctDNA και των αποτελεσμάτων των ασθενών. Οι ασθενείς των οποίων το ctDNA δεν ήταν πλέον ανιχνεύσιμο είχαν καρκίνο που κρατήθηκε μακριά για 12 μήνες, σε σύγκριση με 4,3 μήνες σε ασθενείς που είχαν ακόμα ανιχνεύσιμο ctDNA.

«Αναλύοντας το κυκλοφορούν DNA του όγκου σε δείγματα αίματος από ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού, εντοπίσαμε μια σαφή σύνδεση μεταξύ αυτών των επιπέδων, τόσο στην αρχή όσο και μετά από έναν κύκλο θεραπείας, και του πόσο καλά ανταποκρίθηκαν οι ασθενείς στη θεραπεία», δήλωσε ο Browne. «Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν τη χρήση του ctDNA ως μη επεμβατικού βιοδείκτη για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία».

Ο καθηγητής Nicholas Turner, καθηγητής μοριακής ογκολογίας στο ICR και σύμβουλος ιατρικός ογκολόγος στο Royal Marsden, δήλωσε: «Αυτή η έρευνα εξέτασε τον προχωρημένο καρκίνο του μαστού, αλλά αυτές οι εξετάσεις θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν για καρκίνους του μαστού σε πρώιμο στάδιο».

Η υγρή βιοψία «έχει τη δυνατότητα να κάνει τις αποφάσεις θεραπείας ταχύτερες, πιο εξατομικευμένες και τελικά πιο αποτελεσματικές», είπε.