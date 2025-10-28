Η συμβολική κίνηση της μαθήτριας.

Στη φετινή μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα, μία μαθήτρια, που ήταν σημαιοφόρος στην παρέλαση, ξεχώρισε με την επιλογή της να κολλήσει ένα αυτοκόλλητο καρπουζιού στο μανίκι του πουκαμίσου της.

Το καρπούζι αποτελεί αναφορά στην Παλαιστίνη και με αυτόν τον τρόπο η μαθήτρια έστειλε ένα ηχηρό και σαφές μήνυμα ειρήνης και συμπαράστασης, αξιοποιώντας την εθνική επέτειο για να αναδείξει την ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα.

Το καρπούζι έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως παγκόσμιο σύμβολο αλληλεγγύης και ως το ανεπίσημο emoji για την Παλαιστίνη.

Οι χρωματισμοί του – κόκκινο, πράσινο, άσπρο και μαύρο – παραπέμπουν στη σημαία της Παλαιστίνης.

Το συγκεκριμένο σύμβολο χρησιμοποιείται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα μετά το κύμα λογοκρισίας που δέχθηκαν περιεχόμενα και εικονίδια σχετικά με την Παλαιστίνη.