Ενίσχυση παρουσίασε η χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 7,9% από 7,2% τον Νοέμβριο. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε θετικό επίπεδο, φθάνοντας τα 3.876 εκατ. ευρώ, έναντι 1.303 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, αντανακλώντας τη σημαντική επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης.

Κύριος μοχλός της ανόδου υπήρξε η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η οποία τον Δεκέμβριο κατέγραψε θετική μηνιαία καθαρή ροή ύψους 3.672 εκατ. ευρώ, έναντι 1.167 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,7% από 9,9%. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ενίσχυση της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται στο 11,3% από 9,6% και τη μηνιαία καθαρή ροή να ανέρχεται σε 3.298 εκατ. ευρώ, έναντι 697 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, επιβράδυνση σημειώθηκε στη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 6,6% από 12,3%, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή περιορίστηκε στα 373 εκατ. ευρώ από 470 εκατ. ευρώ.

Θετική, αν και συγκρατημένη, ήταν η εικόνα και στη χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων. Τον Δεκέμβριο η μηνιαία καθαρή ροή ανήλθε σε 87 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 3 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος, διαμορφούμενος στο -1,2% από -0,8%.

Στον τομέα των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν επίσης θετική και ανήλθε σε 118 εκατ. ευρώ, έναντι 139 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρουσίασε μικρή άνοδο, φθάνοντας το 2,2% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, αύξηση κατέγραψε και η χρηματοδότηση προς τη γενική κυβέρνηση. Τον Δεκέμβριο του 2025 η μηνιαία καθαρή ροή διαμορφώθηκε σε 756 εκατ. ευρώ, έναντι 524 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ενισχύθηκε στο 1,6% από 1,4%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης στο σύνολο της οικονομίας.