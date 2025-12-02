Ο πάροχος, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρεί τις τιμές αμετάβλητες, ίδιες με τις χαμηλές τιμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.

Ο Ηρων ενημέρωσε χθες το κοινό σχετικά με τις τιμές του «πράσινου τιμολογίου» για τον μήνα Δεκέμβριο.

Ο πάροχος, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρεί τις τιμές αμετάβλητες, ίδιες με τις χαμηλές τιμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου, το «πράσινο τιμολόγιο» του Ήρων αναμένεται να παραμείνει από τα χαμηλότερα της αγοράς:

Οι πολύ ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, με το 18μηνο συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή & σταθερή τιμή αυτόν, αλλά και τον επόμενο χειμώνα.

Τέλος, το κυμαινόμενο πρόγραμμα HΡΩΝ YELLOW ONE παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και το Δεκέμβριο 2025: