Πληροφορίες του ESPN, αναφέρουν ότι ο Αντετοκούνμπο ζήτησε να φύγει πριν την έναρξη της σεζόν.

Δύσκολες μέρες για τους φανς των Μιλγουόκι Μακς καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να φύγει και να πάει στους Νικς.

Μιλώντας στο ESPN Cleveland, ο Μπράιαν Γουίντχορστ αποκάλυψε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε ρητά να «μετακομίσει» στους Νιου Γιορκ Νικς πριν από την έναρξη της σεζόν. Έτσι, όσοι έκαναν ντόρο για τις πρόσφατες διαγραφές αναρτήσεων για τους Μπακς από τα social media του μπορεί και να έχουν δίκιο.

«Οι Μπακς τηλεφώνησαν στους Νικς και ζήτησαν μια προσφορά για τον Γιάννη», είπε ο Γουίντχορστ. «Επειδή ο Γιάννης είπε ότι ήθελε να γίνει Νικς. Έτσι, ο κόσμος είπε, "Θεέ μου, διέγραψε μια φωτογραφία από τον Μάιο όπου είχε ένα λογότυπο των Μπακς", παιδιά, ζήτησε ήδη να τον ανταλλάξουν».

Όσο απογοητευμένος κι αν είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την ομάδα αυτή τη σεζόν, μπορεί να μην φύγει αυτή τη στιγμή. Αν μη τι άλλο, μπορεί να περιμένει μέχρι την offseason σχολιάζει το ESPN.

«Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Αυτό που φαίνεται να έγινε είναι ότι ο Γιάννης δεσμεύτηκε για τη σεζόν στους Μπακς. Αυτό φαίνεται ότι συνέβη», είπε ο Γουίντχορστ. «Ξέρω ότι ζήτησε ανταλλαγή και μετά είπε, "Εντάξει, θα μείνω στους Μπακ φέτος". Ξέρω ότι πολλοί στο πρωτάθλημα δεν πιστεύουν ότι θα μείνει και του χρόνου».

Ο πρώην MVP έχει μέσο όρο 30,6 πόντους και 10,7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι με 63,9% στα σουτ εντός πεδιάς αυτή τη σεζόν. Οι Μπακς, ωστόσο, έχουν ρεκόρ μόλις 9-13 και βρίσκονται στην 11η θέση στην East Coastοπότε δεν θα ήταν καν ομάδα στα πλέι οφ αν η σεζόν τελείωνε σήμερα.

Οι Μπακς ήταν μια από τις πιο επιθετικές ομάδες στην offseason του NBA, αλλά οι κινήσεις τους δεν έχουν ακόμη αποδώσει. Τώρα, κινδυνεύουν να χάσουν τον αναμφισβήτητα καλύτερο παίκτη στην ιστορία του franchise και τον άνθρωπο που τους έβαλε πίσω στον χάρτη μετά από πέντε δεκαετίες χωρίς πρωτάθλημα.

