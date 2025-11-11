Το λάθος στην αναθεωρημένη πρόταση του Euronext για την ΕΧΑΕ και οι ευθύνες της Deutsche Bank, η νέα εταιρεία των Αντετοκούνμπο, οι βαριές καμπάνες για την CPB και το ακίνητο που αποκτά το ΜΤΠΥ

Το σοβαρό λάθος του Euronext.

Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ενέκρινε χθες το απόγευμα το αίτημα για την αναθεώρηση της εθελοντικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών που έχει υποβάλλει το Euronext για το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΧΑΕ , ωστόσο τη συνεδρίαση της εποπτικής Αρχής την απασχόλησε ένα σημαντικό λάθος στο οποίο υπέπεσε το Euronext και η Deutsche Bank AG που ενεργεί ως σύμβουλος της στη δημόσια πρόταση. Αν και δεν έγινε αντιληπτό από πολλούς, χθες στις 2.35 το μεσημέρι και ενώ ήταν σε διαπραγμάτευση η μετοχή της ΕΧΑΕ, στο site του Χρηματιστηρίου εκδόθηκε ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης που είχε εκδώσει το Euronext την παρελθούσα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου για την υποβολή αίτησης για την αναθεώρηση της δημοσίας πρότασης.

Η ορθή επανάληψη ήταν επιβεβλημένη διότι η ανακοίνωση της 7ης Νοεμβρίου εμπεριείχε ένα σημαντικό λάθος στον υπολογισμό των μετοχών που είναι ο στόχος της αναθεωρημένης δημοσίας πρότασης. Ανέφερε πως «ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα νομίμως και εγκύρως προκειμένου να ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση πρέπει να είναι ίσος με 30.174.001 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν στο 50% πλέον μίας (1) Μετοχής ATHEX επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX». Χθες έγινε αντιληπτό το λάθος και βγήκε η ορθή επανάληψη που περιόριζε κατά 1.249.000 τον αριθμό των μετοχών της αναθεωρημένης δημοσίας πρότασης. Η νέα ανακοίνωση ανέφερε πως «ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα νομίμως και εγκύρως προκειμένου να ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση πρέπει να είναι ίσος με 28.925.001 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν στο 50% πλέον μίας (1) Μετοχής ATHEX επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή». Ουσιαστικά ο λάθος υπολογισμός έγινε διότι στην αρχική ανακοίνωση είχαν υπολογιστεί και οι ίδιες μετοχές που κατέχει η ΕΧΑΕ και οι οποίες τελούν σε αναστολή άσκησης.

Οι ευθύνες της Deutsche Bank

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγέρθηκε ζήτημα για το εάν θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις για το σοβαρό αυτό λάθος, δεδομένου ότι η ανακοίνωση της Euronext συνοδευόταν τόσο στις 7 Νοεμβρίου, όσο και χθες από βεβαίωση της Deutsche Bank AG με την οποία διαβεβαίωνε «ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη». Κάποια μέλη φέρεται να ζήτησαν να διαπιστωθεί το εάν υπάρχουν ευθύνες της Deutsche Bank AG στην βάση του άρθρου 12 του Ν. 3461/2006 περί δημοσίων συμβάσεων που αναφέρει πως «το πληροφοριακό δελτίο, καθώς και κάθε αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 21 υπογράφεται από πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, το οποίο δύναται να παρέχει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος την επενδυτική υπηρεσία του στοιχείου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και ενεργεί ως σύμβουλος του προτείνοντος, βεβαιώνοντας την ακρίβεια του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου». Ορισμένα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν να εξεταστεί εάν η αρχική ανακοίνωση μπορούσε να εκληφθεί ως παραπλανητική, καθώς παρουσίαζε μια προϋπόθεση αποδοχής τελείως διαφορετική από την πραγματική. Η παραπλάνηση –ακόμη και ακούσια– είναι ζήτημα που το ευρωπαϊκό και το ελληνικό εποπτικό πλαίσιο αντιμετωπίζουν με μεγάλη αυστηρότητα. Υπογραμμίζεται δε πως το άρθρο 13 του Ν. 3461/2006 περί δημοσίων συμβάσεων αναφέρει πως «αστική ευθύνη με βάση το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο με βάση την ανακοίνωση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 εκτός εάν η ανακοίνωση είναι παραπλανητική, ανακριβής ή δεν παρουσιάζει συνάφεια με το πληροφοριακό δελτίο».

Η ANTE GR

Νέα εταιρεία με την επωνυμία ANTE GR Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία συνέστησαν τα αδέρφια Αντετοκούνμπο. Η εταιρεία ιδρύθηκε με κεφάλαιο 23.000 ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο από την μοναδική εταίρο εταιρεία ANTE INC. Η ANTE GR θα έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ το καταστατικό της προβλέπει ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων, από υπηρεσίες πληροφορικής και επεξεργασίας δεδομένων έως λογιστικές, νομικές και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων. Η εταιρεία θα λειτουργεί με διαχειριστές τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Η Cyprus Popular Bank

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Κύπρου απέρριψε προ ημερών έφεση των Ευθυμίου Μπουλούτα, Ελευθέριου Χιλιαδάκη, Μάρκου Φόρου και Παναγιώτη Κουννή, επικυρώνοντας οριστικά τα διοικητικά πρόστιμα που τους είχε επιβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου το 2014 για την γνωστή υπόθεση των «κουρεμένων» ελληνικών ομολόγων της Cyprus Popular Bank. Η υπόθεση αφορά στις οικονομικές και δημοσιοποιημένες πληροφορίες της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λαϊκή Τράπεζα) για τις περιόδους 2010–2011, καθώς και τα ενημερωτικά δελτία της τράπεζας για εκδόσεις κινητών αξιών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είχε διαπιστώσει ότι οι τότε ανώτατοι αξιωματούχοι της Cyprus Popular Bank παρείχαν παραπλανητικά στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονταν με επενδύσεις σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία από το 2010 είχαν υποβαθμιστεί σε «μη επενδυτική βαθμίδα» («σκουπίδια»). Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, οι οικονομικές εκθέσεις της Cyprus Popular Bank δεν απέδιδαν με σαφήνεια την αυξημένη έκθεση σε κίνδυνο, ενώ τα ενημερωτικά δελτία που υπέγραψαν οι Μπουλούτας και Κουννής δεν ανέφεραν την πραγματική ονομαστική αξία των επίμαχων τοποθετήσεων ούτε τους συναφείς ουσιαστικούς κινδύνους. Για τους λόγους αυτούς επιβλήθηκαν πρόστιμα που για τον Μπουλούτα ανήλθαν συνολικά σε 705.000 ευρώ, ενώ για τους υπόλοιπους κυμάνθηκαν από 90.000 έως 430.000 ευρώ. Οι εφεσείοντες προσπάθησαν να ανατρέψουν την αρχική απόφαση, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η τότε Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είχε προκατάληψη εις βάρος τους λόγω δηλώσεων που φέρεται να έκανε σε εφημερίδα. Το Δικαστήριο όμως έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έγιναν τέτοιες δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τη μαρτυρία ανεπαρκή και ασαφή. Παράλληλα, απέρριψε και τον ισχυρισμό ότι η έγκριση των ενημερωτικών δελτίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σημαίνει πως οι υπογράφοντες δεν έχουν ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο τόνισε ότι ο νόμος επιβάλλει προσωπική ευθύνη στα πρόσωπα που υπογράφουν τα δελτία και ότι η έγκριση της εποπτικής αρχής δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις τους. Με την απόφαση αυτή, η οποία επικυρώνει και την κρίση του Διοικητικού Δικαστηρίου του 2020, ολοκληρώθηκε οριστικά μια πολυετής δικαστική διαδικασία που συνδέεται άμεσα με την οικονομική κρίση και τις ευθύνες της Διοίκησης Βγενόπουλου στην Cyprus Popular Bank.

Αγορά ακινήτου από το ΜΤΠΥ

Στην αγορά ακινήτου επί των οδών Λιοσίων 153–157 και Μιλήτου 5 στην Αθήνα προχωράει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έναντι 13,1 εκατ. ευρώ. Πωλητής είναι η εταιρεία Regional Investments της οικογένειας Παναγάκου, η οποία είναι γνωστή από τη δραστηριοποίηση της στο χώρο των ΑΠΕ μέσω του του Ομίλου Solar Cells Hellas. Πρόκειται για οκταώροφο ακινήτο γραφείων με καταστήματα, αποθήκη και 87 υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Μεταξύ άλλων στο εν λόγω ακίνητο στεγάζονται το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογούμενων (ΚΕΜΕΦ), η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Αθηναίων, κατάστημα των επίπλων Μαρμαρίδης, κ.α..

Η πλατφόρμα της Uniko

Η χρηματοδότηση της πλατφόρμας Uniko από την κοινοπραξία της Εθνικής Τράπεζας και της Qualco οδεύει προς ολοκλήρωση, καθώς από τα 14 εκατ. ευρώ που προβλέπει το επενδυτικό πλάνο έχουν ήδη εισφερθεί 13 εκατ. ευρώ. Η Εθνική έχει καταβάλει 6 εκατ. ευρώ και η Qualco 7 εκατ. ευρώ, εξαντλώντας τη συμμετοχή της. Απομένει η καταβολή 1 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί μέσα στο επόμενο διάστημα αποκλειστικά από την Εθνική Τράπεζα, ώστε η επένδυση να ολοκληρωθεί έως το 2026. Η Uniko είναι η ψηφιακή πλατφόρμα ακινήτων που δημιούργησαν Εθνική και Qualco. Λειτουργεί ως ενιαία ψηφιακή «πύλη» για όσους θέλουν να αγοράσουν, πουλήσουν ή αξιοποιήσουν ακίνητα, αξιοποιώντας την τραπεζική εμπειρία της Εθνικής και την τεχνολογική τεχνογνωσία της Qualco. Πρόκειται για μια εταιρεία με στόχο να καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς ακινήτων: από την αναζήτηση και αξιολόγηση ακινήτων μέχρι την πώληση, καθώς και την παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης, όπως στεγαστικά δάνεια.