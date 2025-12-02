Οι δύο γραμμές για τον ρόλο της αστυνομίας στο αγροτικό. Είναι πολιτικό το θέμα λένε κάποιοι.

Ερωτήματα δημιουργούνται και για τον ρόλο της αστυνομίας στα αγροτικά μπλόκα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε αρκετές φορές την πεποίθηση του ότι η αστυνομία θα παρέμβει ώστε να μείνει ανοιχτή η εθνική οδός και να μην κοπεί στα δύο η Ελλάδα.

«Η αστυνομία πρέπει να κάνε την δουλειά της και θα την κάνει» είπε ο Π. Μαρινάκης την ώρα που, ήδη, οι αγρότες είχαν κλείσει την εθνική και στα Μάλγαρα.

«Το πότε θα επιχειρήσει η αστυνομία είναι δικό της θέμα. Μπορεί σήμερα αύριο ή μεθαύριο» λένε από την κυβέρνηση με κάποιους, ωστόσο, να προεξοφλούν ότι τέτοια επέμβαση δεν θα υπάρξει ποτέ. «Το πρόβλημα δεν είναι αστυνομικό. Είναι αμιγώς πολιτικό» έλεγαν και έδειχναν προς τα λάθη της κυβέρνησης.

Λ.Ι.