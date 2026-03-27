Ανέβηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για το fuel pass, άμεσα ανοίγει το GOV για αιτήσεις.

Ανέβηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σε ΦΕΚ με τα κριτήρια και τους δικαιούχους του fuel pass 2026. Πιθανότατα στην αρχή της επόμενης εβδομάδας να ξεκινήσουν οι αιτήσεις στο GOV έτσι ώστε οι πληρωμές να γίνουν την μεγάλη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, η απόφαση για το fuel pass αναφέρει πως Δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με εισοδηματικά κριτήρια έως 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαυξήσεις για εξαρτώμενα τέκνα. Για μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπονται ευνοϊκότερα όρια.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και το είδος του οχήματος. Οι κάτοικοι νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών λαμβάνουν υψηλότερα ποσά, αναγνωρίζοντας το αυξημένο κόστος μετακίνησης. Παράλληλα, προβλέπεται διαφορετική ενίσχυση για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με την πρώτη επιλογή να προσφέρει ελαφρώς υψηλότερο ποσό.

Σημαντική είναι η πρόβλεψη ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, το οποίο πρέπει να είναι ασφαλισμένο και σε κυκλοφορία, χωρίς οφειλές τελών. Η διαδικασία αίτησης πραγματοποιείται μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, με χρήση των κωδικών Taxisnet, ενώ παρέχεται δυνατότητα εξυπηρέτησης και μέσω ΚΕΠ.

Η ενίσχυση έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κοινωνικής πολιτικής: είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή άλλους φορείς. Επιπλέον, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό άλλων κοινωνικών παροχών, γεγονός που ενισχύει τον στοχευμένο της χαρακτήρα. Η χρήση της ψηφιακής κάρτας περιορίζεται αποκλειστικά σε αγορές καυσίμων ή μετακινήσεις (ΜΜΜ και ταξί), εξασφαλίζοντας ότι το μέτρο εξυπηρετεί τον σκοπό του.

