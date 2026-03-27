Η άρση των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων θα κοινοποιείται πλέον ψηφιακά.

Από την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η ψηφιοποίηση της διαδικασίας άρσης κατασχέσεων εις χείρας τρίτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των οφειλετών.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1077/2026), δημιουργείται νέο ψηφιακό πλαίσιο για την άμεση άρση κατασχέσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών υπόχρεων προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4170/2013, προς όφελος των φορολογουμένων.

Στο πλαίσιο της νέας ψηφιακής διαδικασίας, η άρση των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων θα κοινοποιείται πλέον ψηφιακά. Μόλις ο φορολογούμενος εξοφλήσει την οφειλή του και αποστείλει σχετικό αίτημα στην υπηρεσία που εξέδωσε την κατάσχεση, η αρμόδια υπηρεσία θα εκδίδει την άρση και θα την αποστέλλει ψηφιακά προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα. Η ολοκλήρωση της άρσης θα πραγματοποιείται άμεσα, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τον φορολογούμενο.

Η κοινοποίηση των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, καθώς και των άρσεων, θα πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς διασύνδεσης, μέσω του κόμβου της ΑΑΔΕ, με τους διαμετακομιστικούς κόμβους «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΔΙΑΣ Α.Ε.». Παράλληλα, οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντάσσονται πλήρως στη νέα ψηφιακή ροή, ενοποιώντας τις διαδικασίες είσπραξης για κάθε είδους δημόσιο έσοδο.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521, τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00, καθώς και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521 σε 24ωρη βάση, επιλέγοντας Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Δικαστικό – Κατασχέσεις και στη συνέχεια Άρση Κατασχέσεων.