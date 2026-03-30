Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αγία Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης, εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης, πιθανότατα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών.

Ένα ολόκληρο κομμάτι από το βουνό κατέπεσε στη θάλασσα σύμφωνα με το cretalive.gr, ενώ ταυτόχρονα αποκολλήθηκε μπαλκόνι παρακείμενου ξενοδοχείου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές βρίσκονται επιτόπου για την ασφαλή απομάκρυνση των επικίνδυνων τμημάτων και τον έλεγχο των κτιρίων που επλήγησαν. Οι πρώτες εικόνες από το περιστατικό δείχνουν την έκταση της κατολίσθησης και τον κίνδυνο που προέκυψε για τα κοντινά κτήρια.