Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να εντοπίσουν τα ίχνη τους στην Αθήνα.

Μια ευφάνταστη αλλά άκρως επικίνδυνη μέθοδο απάτης χρησιμοποίησε ένα ζευγάρι ημεδαπών για να ξαφρίσει δύο ηλικιωμένες γυναίκες στην Άρτα. Οι δράστες, που συνελήφθησαν τελικά στην Αθήνα μετά από συντονισμένη έρευνα της Ασφάλειας Άρτας, κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας άνω των 21.000 ευρώ σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Το απόγευμα της 6ης Απριλίου, οι δύο γυναίκες δέχθηκαν τηλεφωνήματα από άτομο που συστήθηκε ως υπάλληλος επιχείρησης ηλεκτρισμού. Με μια απίθανη δικαιολογία, τις έπεισε πως υπάρχει κίνδυνος διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο σπίτι τους, η οποία θα προκαλούσε την καταστροφή των χαρτονομισμάτων και των χρυσαφικών τους!

Τρομοκρατημένες οι ηλικιωμένες, ακολούθησαν τις οδηγίες των επιτήδειων και έβγαλαν τις οικονομίες και τα κοσμήματά τους έξω από το σπίτι για να τα «σώσουν». Εκεί, οι δράστες παραμόνευαν, τα άρπαξαν και εξαφανίστηκαν με μισθωμένο αυτοκίνητο.

Η κινητοποίηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας ήταν ακαριαία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να εντοπίσουν τα ίχνη τους στην Αθήνα. Το πρωί της 7ης Απριλίου, αστυνομικοί του Αγίου Παντελεήμονα τους ακινητοποίησαν την ώρα που επιβιβάζονταν στο νοικιασμένο όχημα. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην περιοχή της Ηπείρου.