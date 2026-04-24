Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ανατρέψει τις προσδοκίες για υπερπροσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου αναμένεται να παραμείνει υπό έντονη πίεση για τουλάχιστον ακόμη δύο χρόνια, σύμφωνα με νέα έκθεση του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας, η οποία καταγράφει συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων και καθυστερήσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Όπως επισημαίνεται, η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ανατρέψει τις προσδοκίες για υπερπροσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), παρά το γεγονός ότι νέα παραγωγική δυναμικότητα – κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες – εισέρχεται σταδιακά στην αγορά. Ωστόσο, η επίδραση αυτής της ενίσχυσης μετατίθεται χρονικά τουλάχιστον κατά δύο χρόνια, διατηρώντας την αγορά σε κατάσταση «στενότητας».

Ανάλογες εκτιμήσεις διατυπώθηκαν πρόσφατα και από τη Vitol Group, η οποία προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια προσφορά ενδέχεται να διαρκέσουν έως και το 2028. Σύμφωνα με την εταιρεία, ζημιές σε εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ, καθώς και καθυστερήσεις σε νέα έργα στη Μέση Ανατολή, επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ισορροπία της αγοράς.

Η σύγκρουση, που βρίσκεται ήδη στον δεύτερο μήνα, συνεχίζει να επηρεάζει περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και LNG. Το Κατάρ έχει αναφέρει ότι πλήγματα από το Ιράν προκάλεσαν ζημιές στο 17% της δυναμικότητας υγροποίησης, με τον χρόνο αποκατάστασης να εκτιμάται έως και πέντε έτη.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι ο συνδυασμός άμεσων απωλειών και επιβράδυνσης στην ανάπτυξη νέων έργων θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνολικό έλλειμμα περίπου 120 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG την περίοδο 2026–2030. Στην εκτίμηση αυτή περιλαμβάνονται και καθυστερήσεις στην επέκταση του μεγάλου έργου North Field East στο Κατάρ.

Την ίδια ώρα, η ζήτηση εμφανίζει σημάδια υποχώρησης σε βασικές αγορές εισαγωγών, εξαιτίας των υψηλών τιμών, των ηπιότερων καιρικών συνθηκών και των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αρκετές ασιατικές χώρες παρατηρείται στροφή προς εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και υιοθέτηση μέτρων περιορισμού της κατανάλωσης.

Όπως καταλήγει ο οργανισμός, η προσαρμογή της ζήτησης θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την αποκατάσταση της ισορροπίας στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια.