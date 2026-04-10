Τι γιορτάζουμε της Αναλήψεως.

Η γιορτή της Αναλήψεως είναι από τις πιο σημαντικές του Χριστιανισμού. Πρόκειται για «κινητή» εορτή και φέτος «πέφτει» στις 21 Μαΐου.

Εκείνη την ημέρα εορτάζεται η Ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς, 40 ημέρες μετά την Ανάσταση. Η γιορτή της Αναλήψεως «πέφτει» πάντα Πέμπτη και είναι η ημέρα που ψάλλεται τελευταία φορά το «Χριστός Ανέστη». Φέτος, συμπίπτει με τη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Έπειτα από την Ανάστασή Του, μετά τη σταύρωση, ο Χριστός παρέμεινε στη Γη για 40 ημέρες, κατά τις οποίες δίδαξε τους μαθητές του.

Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η Ανάληψη έγινε στο Όρος των Ελαίων, στην Ιερουσαλήμ, ενώπιον των μαθητών του Χριστού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της αποστολής του στη Γη.