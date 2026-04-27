Aπό την Καπνικαρέα ως street artist, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για την πρώτη του μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.

Ο Akylas ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμός στο Instagram, την πρώτη του μεγάλη συναυλία στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.



Ο Akylas ο οποίος αυτή τη στιγμή ετοιμάζει βαλίτσες για Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision, θα ανέβει στην σκηνή της Τεχνόπολης την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2026.



Σύμφωνα με την ανάρτησή του, η προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη καλοκαιρινή του συναυλία, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Press Start : THE TOUR, θα ανοίξει την Τρίτη 28/05 στις 3 το μεσημέρι, μέσω του more.com.

Αυτές τις ημέρες, ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρίσκεται σε εντατικές πρόβες για το σόου που θα μας παρουσιάσει στην σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το viral Ferto. Όπως έχει γίνει γνωστό, η ελληνική αποστολή θα αναχωρήσει για την Αυστρία την Παρασκευή 1 Μαΐου.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο Ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, στις 16 Μαΐου 2026, στις 22:00, απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, την ERT World, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX.

Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση, στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026.

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Τελικού θα βρίσκονται για άλλη μια χρονιά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής επιτροπής και το 12άρι.