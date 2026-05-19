Υποδοχή «Τραμπ» και στον Πούτιν επιφύλαξαν οι Κινέζοι.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στο Πεκίνο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Πούτιν έφτασε στην Κίνα μόλις λίγα 24ωρα μετά την επίσκεψη Τραμπ. Χαρακτηριστικό της υποδοχής είναι ότι ήταν ανάλογη εκείνης του Αμερικανού προέδρου με εκατοντάδες παιδιά να κρατούν κινέζικες και ρωσικές σημαίες κατά την άφιξή του, εκατέρωθεν του ρωσικού αεροσκάφους.

Μόλις μια εβδομάδα μετά τη σύνοδο του Σι Τζινπίνγκ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Κινέζος πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του είναι έτοιμοι να υπογράψουν δεκάδες συμφωνίες για εμπόριο, αμοιβαίες ευκαιρίες επενδύσεων και άλλες κινήσεις που θα ενισχύσουν τους διμερείς δεσμούς μεταξύ των δύο εθνών.

