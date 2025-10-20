Η Λιάνα Κανέλλη είχε μηνυθεί για συκοφαντική δυσφήμιση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατά της άρσης ασυλίας της Λιάνας Κανέλλη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου τάχθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, με την απόφαση να λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

Η Λιάνα Κανέλλη είχε μηνυθεί για συκοφαντική δυσφήμιση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί είχε υποστηρίξει πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν ήταν Πρόεδρος της Βουλής, είχε παρέμβει «στον εισαγγελέα της φυλακής για να βγει ο Κασιδιάρης και να επιτελέσει το θεάρεστο κοινοβουλευτικό του έργο».

ΝΔ και ΚΚΕ καταψήφισαν την άρση ασυλίας της, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη δήλωσαν «παρών», ενώ Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας υπερψήφισαν.

Η περίπτωση της κ. Κωνσταντοπούλου αφορά μήνυση που έχει υποβάλλει εις βάρος της η πρώην υποψήφια με το κόμμα της Όλγα Δάλλα, για:

α) ηθική αυτουργία σε αθέμιτη αποτύπωση σε υλικό φορέα προφορικής συνομιλίας που δεν διεξήχθη δημόσια

β) παράνομη χρήση πληροφορίας ή υλικού φορέα επί του οποίου έχει αποτυπωθεί προφορική συνομιλία που δεν διεξήχθη δημόσια,

γ) ηθική αυτουργία σε εξύβριση

δ) ηθική αυτουργία σε συκοφαντική δυσφήμηση.

Σε αυτή την περίπτωση ΝΔ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταψήφισαν, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας υπερψήφισαν.