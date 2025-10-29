Λαμβάνοντας αργότερα τον λόγο η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε για «ανίερες συμμαχίες εγκαλώντας την Όλγα Γεροβασίλη.

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση της Όλγας Δάλλα, υποψήφιας με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τις εκλογές του Μαΐου 2023. «Ναι» στην άρση ασυλίας της προέδρου Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισαν 238 βουλευτές από τους 284 που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία ενώ 46 καταψήφισαν. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήρθε σε κόντρα με την αντιπρόεδρο της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη όταν θέλησε να λάβει τον λόγο και εκείνη της είπε να περιμένει καθώς προηγείται άλλος βουλευτής.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε; Είστε σε συμπαιγνία με την κ. Μπακογιάννη

Ο. Γεροβασίλη: Δε θα σας απαντήσω. Δεν μου το επιτρέπει η θέση μου.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Να παραιτηθείτε…

Ο. Γεροβασίλη: Παραιτήσεις έχετε κάνει εσείς από κόμματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Είναι δεκανίκι η κ. Γεροβασίλη

Λαμβάνοντας αργότερα τον λόγο η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε για «ανίερες συμμαχίες εγκαλώντας την Όλγα Γεροβασίλη.

Σε ,ότι αφορά στην Λιάνα Κανέλλη, ψήφισαν 284 βουλευτές με 25 να τάσσονται υπέρ της άρσης της ασυλίας της, ενώ 209 είπαν «όχι» και 50 δήλωσαν «παρών».

Επεισόδιο Λιάνας-Ζωής

Νωρίτερα σημειώθηκε αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Λιάνα Κανέλλη, με φόντο τη μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά από δηλώσεις της βουλευτού του ΚΚΕ για τον τρόπο που η Κωνσταντοπούλου χειρίστηκε την υπόθεση της Χρυσής Αυγής ως πρόεδρος της Βουλής. Η Κανέλλη τόνισε πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που αντιμετωπίζει άρση ασυλίας, μετά από μήνυση του χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. «Βρέθηκε μηνύτρια αρχηγός κόμματος σε βουλευτίνα. Δεν έχω διανοηθεί να κάνω μήνυση σε συνάδελφο για πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς. Έφαγα μήνυση επειδή μίλησα στην τηλεόραση για το ιερό πρόσωπο που λέγεται Κωνσταντοπούλου», τόνισε, επιμένοντας πάντως πως η Βουλή επί ημερών της «κάλυπτε» τη Χρυσή Αυγή. «Κάντε ό,τι νομίζετε. Ο αντικομμουνισμός έχει τόσους τρόπους να εκδηλώνεται. Εγώ δεν έχω προνόμιο να διακόπτω τη Βουλή 7 φορές για να μιλάω», πρόσθεσε απευθυνόμενη στο Σώμα.

Απαντώντας, η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την Κανέλλη για χυδαία συκοφαντία, αποδίδοντάς της ψευδείς ισχυρισμούς και κατηγορώντας τη βουλευτή του ΚΚΕ για καριέρα επί Χούντας την ώρα που οι δικοί της γονείς βασανίστηκαν άγρια στη φυλακή, καθώς και πως «κάνει καριέρα οψίμως ως δήθεν κομμουνίστρια». «Έφτασε ο κόμπος στο χτένι, επιχείρησε να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη. Δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ, είναι κατά μιας βουλευτού που πλέκει το εγκώμιο της Ντόρας Μπακογιάννη, με βίλα στην Εκάλη και η οποία πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι η βουλευτής του ΚΚΕ πλέκει το εγκώμιο της Ντόρας Μπακογιάννη και έχει βίλλα στην Εκάλη.

Η Λιάνα Κανέλλη αντέτεινε πως η ίδια ποτέ δεν μπόρεσε να συκοφαντήσει περισσότερο την Κωνσταντοπούλου από ό,τι η ίδια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, χαρακτήρισε τα όσα ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου «αξιοθρήνητα», επαναλαμβάνοντας ότι επί προεδρίας της στη Βουλή «έκανε πλάτες στη Χρυσή Αυγή».