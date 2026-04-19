Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την προσεχή Τρίτη με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Μαΐου 2026 το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση επιταγών διακοπών σε εργαζόμενους, ανέργους και τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με τα όσα είπε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την προσεχή Τρίτη με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού θα έχει διάρκεια 13 μήνες από 1η Μαΐου 2026 ως 31 Μαΐου 2027. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, περίπου 300.000 δικαιούχοι και ωφελούμενα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιταγή κοινωνικού τουρισμού, πραγματοποιώντας διακοπές σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα με σημαντική οικονομική επιδότηση.

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού αποτελεί μια μορφή οικονομικής ενίσχυσης που καλύπτει μέρος του κόστους διαμονής σε τουριστικά καταλύματα, ενώ περιλαμβάνει και επιδότηση για τη μετακίνηση με πλοίο όπου αυτό απαιτείται.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν τρεις βασικές κατηγορίες πολιτών:

- εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

- ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ ανεργίας στη ΔΥΠΑ μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες

- άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ με τουλάχιστον τρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας

Για όλους τους δικαιούχους ισχύει εισοδηματικό κριτήριο. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που ισχύουν για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Ποιοι θεωρούνται ωφελούμενοι

Εκτός από τον βασικό δικαιούχο, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και μέλη της οικογένειάς του. Ωφελούμενοι θεωρούνται:

παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών

παιδιά άνω των 18 ετών που είναι προστατευόμενα μέλη ή έχουν αναπηρία άνω του 67%

σύζυγοι που είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη

συνοδοί ατόμων με αναπηρία όταν υπάρχει ανάγκη συνοδείας

Ποιοι αποκλείονται

Από το πρόγραμμα αποκλείονται όσοι είχαν επιλεγεί στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της περιόδου 2025-2026, ανεξάρτητα από το αν τελικά χρησιμοποίησαν την επιταγή ή όχι. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους πολίτες.

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις για:

άτομα με αναπηρία

οικογένειες που έχουν μέλος με αναπηρία

πολύτεκνους δικαιούχους

Επίσης αποκλείονται όσοι λαμβάνουν παρόμοια παροχή διακοπών από άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027 θα έχει συνολική διάρκεια 13 μηνών, κάτι που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν την επιταγή τους σε μεγάλο χρονικό διάστημα και να επιλέξουν την περίοδο που τους εξυπηρετεί.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές διάρκειας από μία έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, υπάρχουν ειδικές περιοχές όπου παρέχονται περισσότερες διανυκτερεύσεις:

έως 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος

έως 12 διανυκτερεύσεις σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως η Βόρεια Εύβοια και περιοχές της Θεσσαλίας και του Έβρου

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει στόχο την οικονομική ενίσχυση των περιοχών αυτών μέσω της αύξησης της τουριστικής κίνησης.

Τι καλύπτει η επιταγή κοινωνικού τουρισμού

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού περιλαμβάνει δύο βασικές παροχές:

επιδότηση για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα

επιδότηση για ακτοπλοϊκή μετακίνηση προς και από τον προορισμό

Η αξία της επιδότησης διαμονής εξαρτάται από παράγοντες όπως η κατηγορία του καταλύματος, η περιοχή, η περίοδος διαμονής και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων.

Σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως τον Αύγουστο αλλά και κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, η επιδότηση αυξάνεται κατά 20%.

Όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, η επιδότηση καλύπτει το 50% της τιμής για τον γενικό πληθυσμό. Για τα άτομα με αναπηρία η επιδότηση φτάνει το 100%.

Η ιδιωτική συμμετοχή

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι δικαιούχοι καταβάλλουν μικρή ιδιωτική συμμετοχή για τη διαμονή τους. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιοχές – όπως η Βόρεια Εύβοια και ορισμένες περιοχές της Θεσσαλίας και του Έβρου – η διαμονή παρέχεται χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων.

Το σύστημα μοριοδότησης

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω συστήματος μοριοδότησης που βασίζεται σε κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 50% και άνω: 50 μόρια

ιδιότητα μονογονέα: 10 μόρια

αριθμός ανήλικων παιδιών: 15 μόρια για κάθε παιδί

Για το οικογενειακό εισόδημα ισχύουν τα εξής:

έως 10.000,99 ευρώ: 30 μόρια

από 10.001 έως 20.000,99 ευρώ: 20 μόρια

από 20.001 έως 30.000 ευρώ: 10 μόρια

Επιπλέον:

νέοι δικαιούχοι ή όσοι είχαν κάνει αίτηση αλλά δεν επιλέχθηκαν στα προγράμματα 2024-2025 και 2025-2026 λαμβάνουν 20 μόρια

Οι πολύτεκνοι δικαιούχοι επιλέγονται αυτόματα στο πρόγραμμα χωρίς να συμμετέχουν στη διαδικασία μοριοδότησης, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Διαδικασία αιτήσεων

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και δηλώνουν τα ωφελούμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων δημοσιεύονται προσωρινοί πίνακες δικαιούχων και αποκλειομένων. Ακολουθεί περίοδος υποβολής ενστάσεων και στη συνέχεια ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τουριστικό κατάλυμα από το μητρώο παρόχων της ΔΥΠΑ και να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους για τη διαμονή.