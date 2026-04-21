Αύριο αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νέα μέτρα αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έχουν «κλειδώσει» η παράταση κατά ένα μήνα του fuel pass, η επιδότηση στην αντλία για το diesel αλλά και τα αγροτικά λιπάσματα.

Αντίθετα, «ναυαγεί» το ενδεχόμενο χορήγησης Market Pass και Power Pass, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να εξετάζεται επίδομα στήριξης για τους συνταξιούχους. Ωστόσο, παραμένουν άγνωστα, εφόσον προκριθεί αυτό το σενάριο, το ύψος του ποσού, η ημερομηνία πληρωμής, καθώς και οι δικαιούχοι.

Οι συσκέψεις γίνονται με το οικονομικό επιτελείο και το τραπέζι είναι τα εξής μέτρα:

-500 εκατ. ευρώ προς διάθεση για μέτρα

-Παράταση της επιδότησης στο diesel για τον Μάιο

-Επιδότηση στις συντάξεις

Δεν αποκλείονται μέτρα και για άλλες κοινωνικές ομάδες και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ενεργή διαπραγμάτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ρεκόρ τριετίας στον πληθωρισμό

Ο πληθωρισμός του Μαρτίου έκλεισε στο 3,9% από 2,7% τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας ρεκόρ 3ετίας, με το πετρέλαιο κίνησης (diesel) να αυξάνεται +22,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης +24,6%, τη βενζίνη +9,3% και τα άλλα καύσιμα +27,4%.

Τα στοιχεία που θα ανακοινώσει την Τετάρτη η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία θα σημάνουν και τυπικά το κλείσιμο –δημοσιονομικά – του 2025. Το οικονομικό επιτελείο θα έχει πλέον ξεκάθαρη εικόνα (ήδη από την Τρίτη το βράδυ σύμφωνα με πληροφορίες) για το πόσα χρήματα μπορεί να κατευθύνει προς την πλευρά των έκτακτων μέτρων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης

Τις ανακοινώσεις νέων μέτρων στήριξης επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών τόνισε «Αύριο έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το πλεόνασμα. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και εφόσον πράγματι έχουμε καλά νέα, θα έχουμε πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και αύριο, ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα για την προώθηση».

Και συνέχισε λέγοντας «Αλλά ας κάνουμε λίγη υπομονή. Θεωρώ ότι θα είναι μέτρα τα οποία, όπως και όλα τα προηγούμενα, -χωρίς να σημαίνει ότι θα αποτελούν λύση για όλα τα προβλήματα των πολιτών-, αν το ξαναλέω, επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται και διαβάζουμε όλοι, θα είναι μέτρα που θα έχουν και αυτά την αξία τους».