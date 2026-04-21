Οι συνολικές αφίξεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια ανήλθαν σε 811.585 έναντι 792.580 τον Φεβρουάριο του 2025

Αύξηση κατέγραψε η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχή, με τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις να κινούνται ανοδικά σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές αφίξεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια ανήλθαν σε 811.585 έναντι 792.580 τον Φεβρουάριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,4%. Αντίστοιχα, οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν σε 1.764.853 από 1.736.159, σημειώνοντας άνοδο 1,7% σε ετήσια βάση . Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια ήπια αλλά σταθερή ενίσχυση της ζήτησης.

Κομβικό ρόλο διατηρεί η εγχώρια τουριστική κίνηση, η οποία αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανόδου. Οι αφίξεις των ημεδαπών αυξήθηκαν κατά 2,7%, φθάνοντας τις 524.734, ενώ οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν σε 1.062.231 . Οι Έλληνες ταξιδιώτες αντιπροσώπευσαν το 64,7% των συνολικών αφίξεων και το 60,2% των διανυκτερεύσεων, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στη στήριξη του τουρισμού εκτός υψηλής σεζόν.

Από την άλλη πλευρά, η διεθνής τουριστική κίνηση παρουσίασε πιο συγκρατημένη άνοδο. Οι αφίξεις αλλοδαπών αυξήθηκαν κατά 1,9%, φτάνοντας τις 286.851, ενώ οι διανυκτερεύσεις κατέγραψαν οριακή ενίσχυση 0,9%, ανερχόμενες σε 702.622 . Ωστόσο, σε επιμέρους κατηγορίες καταλυμάτων, όπως τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, σημειώθηκαν ισχυρότερες αυξήσεις για τους ξένους επισκέπτες, με τις αφίξεις να ενισχύονται κατά 5,7% και τις διανυκτερεύσεις κατά 6,2%.

Σε επίπεδο καταλυμάτων, τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ συγκέντρωσαν τη μερίδα του λέοντος, με 744.154 αφίξεις (+2,4%) και 1.551.245 διανυκτερεύσεις (+1,6%). Τα καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) κατέγραψαν επίσης αύξηση, φτάνοντας τις 67.431 αφίξεις (+2,4%) και τις 213.608 διανυκτερεύσεις (+1,7%) .

Η μέση διάρκεια παραμονής παρέμεινε σταθερή στις 2,2 διανυκτερεύσεις συνολικά. Οι ημεδαποί παρέμειναν κατά μέσο όρο για 2,0 διανυκτερεύσεις, ενώ οι αλλοδαποί για 2,4, επιβεβαιώνοντας τη διαφοροποίηση στη συμπεριφορά μεταξύ των δύο ομάδων ταξιδιωτών .

Το μεγάλο ερώτημα είναι πως θα κινηθούν οι τουριστικές αφίξεις τους επόμενους μήνες, λόγω της αύξησης των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων και της μείωσης του αριθμού των πτήσεων.