Σε λειτουργία τίθεται από την Τετάρτη 22 Απριλίου η νέα αναβαθμισμένη έκδοση 2.0.0 της εφαρμογής timologio της ΑΑΔΕ, ενσωματώνοντας τις προβλέψεις των αποφάσεων για τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης και την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η αναβάθμιση σηματοδοτεί τη μετάβαση στη Β’ φάση εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής παρακολούθησης των συναλλαγών και της διακίνησης αγαθών.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών που εισάγονται είναι η δυνατότητα επιλογής γλώσσας κατά την έκδοση παραστατικών, καθώς οι χρήστες μπορούν πλέον να εκδίδουν έγγραφα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Παράλληλα, επεκτείνονται σημαντικά οι λειτουργίες που αφορούν τα παραστατικά διακίνησης, με την προσθήκη νέων τύπων, τη δυνατότητα αντίστροφης διακίνησης, αλλά και τη διαχείριση περιπτώσεων απώλειας διασύνδεσης. Εισάγονται επίσης επιλογές ακύρωσης για συγκεκριμένους τύπους παραστατικών, ενώ ενσωματώνονται νέες ενδείξεις, όπως αυτή της «Υπό Ζύγιση» κατάστασης, μαζί με δυνατότητες καταχώρησης στοιχείων συσκευασίας και πολλαπλών συνδεόμενων ΜΑΡΚ.

Σημαντικές βελτιώσεις καταγράφονται και στον τομέα της αναζήτησης και προβολής παραστατικών, καθώς δίνεται πλέον η δυνατότητα αναζήτησης εγγράφων από την πλευρά του λήπτη, ενώ εμφανίζονται βασικά στοιχεία για το σύνολο των εκδιδόμενων παραστατικών, ανεξαρτήτως τρόπου έκδοσης. Οι χρήστες μπορούν ακόμη να προβάλλουν σύνοψη παραστατικού και να προχωρούν σε λήψη αρχείων σε μορφή PDF στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Επιπλέον, προστίθενται αναλυτικότερες πληροφορίες, τόσο σε επίπεδο διακίνησης όσο και ανά γραμμή παραστατικού, όπως τρόποι πληρωμής, κωδικοί TARIC, τέλη, φόροι και σχόλια.

Η αναβάθμιση της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί το πρωί της ίδιας ημέρας, από τις 7:30 έως τις 9:30, διάστημα κατά το οποίο η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται και η διάθεση νέας έκδοσης της εφαρμογής για κινητές συσκευές myDATAapp, με αντίστοιχες δυνατότητες για τη Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών.