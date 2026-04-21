Η 24ωρη απεργία της ΠΟΕ/ΟΤΑ και το συλλαλητήριο στο κέντρο συμπαρασύρουν και την λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών που θα μείνουν κλειστοί.

Κλειστοί θα μείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί την προσεχή Παρασκευή 24 Απριλίου λόγω της 24ωρης απεργίας και του συλλαλητηρίου που έχει προκηρυχθεί από την ΠΟΕ/ΟΤΑ στις 11:00 διεκδικώντας τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στους δήμους.

Σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) είναι προγραμματισμένη 24ωρη πανελλαδική απεργία και συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί έξω από τα γραφεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ (Καρόλου 24, Πλατεία Καραϊσκάκη), ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15), με στόχο τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης αποτελεί η μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στις κοινωνικές δομές των δήμων, όπως παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και Κέντρα Κοινότητας.

«Λουκέτο» στους Δήμους και τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς την Παρασκευή 24/4

Ήδη οι Δήμοι έχουν αρχίσει να ενημερώνουν τους γονείς των μικρών παιδιών για το γεγονός ότι την Παρασκευή δεν θα λειτουργήσουν λόγω της απεργίας. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Δήμου Βύρωνα που ήδη έχει ανακοινώσει ότι « Κλειστοί θα παραμείνουν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 οι Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Βύρωνα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρυχθεί για την ημέρα αυτή. Οι Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα 27 Απριλίου»

Σε κάθε περίπτωση οι γονείς καλούνται να αναμένουν ενημέρωση από τον οικείο Δήμο αναφορικά με την λειτουργία των δομών.