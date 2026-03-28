«Είμαστε στρατιώτες ταγμένοι στον Λαό και στην Πατρίδα. Από τον Λαό. Με τον Λαό. Για τον Λαό» τόνισε.

«Η νίκη στις εκλογές θα έρθει με Σύστημα, Οργάνωση και Ενότητα» τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα.

«Στο πρόσωπό σας, στο πρόσωπο κάθε Συνέδρου, βλέπω μόνο συναγωνιστές. Συμπολεμιστές, στη μάχη για πολιτική αλλαγή. Για αυτό, είναι τιμή μου να απευθύνομαι σε εσάς, λίγους μόνο μήνες πριν τη μάχη» ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Είμαστε στρατιώτες ταγμένοι στον Λαό και στην Πατρίδα. Από τον Λαό. Με τον Λαό. Για τον Λαό. Για κανέναν άλλον δεν αγωνιζόμαστε. Αυτό μας καθιστά συντρόφους στον κοινό αγώνα. Και η Πατρίδα μας σήμερα έχει ανάγκη από νέο ρόλο στο διεθνές στερέωμα. Να γίνει ξανά γέφυρα ηπείρων, θρησκειών και πολιτισμών. Όχι σύνορο συμφερόντων. Η Δημοκρατία μας έχει ανάγκη από θεσμούς που ελέγχουν κάθε εξουσία. Να γίνει παράδειγμα απελευθέρωσης και συλλογικότητας απέναντι σε έναν κόσμο που θέλει τον Άνθρωπο να παλεύει μόνος του απέναντι σε θηρία».

Η ομιλία του:

«Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Στο πρόσωπό σας, στο πρόσωπο κάθε Συνέδρου, βλέπω μόνο συναγωνιστές.

Συμπολεμιστές, στη μάχη για πολιτική αλλαγή.

Για αυτό, είναι τιμή μου να απευθύνομαι σε εσάς, λίγους μόνο μήνες πριν τη μάχη.



Πριν μια εκλογική μάχη, μοναδικής εθνικής και πολιτικής σημασίας που θα καθορίσει το μέλλον μας στην πολιτική ζωή του τόπου. Και στα βιβλία της ιστορίας.

Είναι τιμή μου να απευθύνομαι σε εσάς, μιλώντας για το ποιοι είμαστε, τι σημαίνουμε για την ελληνική κοινωνία, και πώς θα φτάσουμε στη νίκη.

Ανήκουμε σε ένα στράτευμα αδιαίρετο.



Αδιαίρετο και δυνατό απέναντι στα προβλήματα της Ελληνίδας και του Έλληνα.

Στρατιώτες πιστοί στο ένα και μοναδικό διαχρονικό όραμα του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος για μια Ελληνίδα και έναν Έλληνα ελεύθερο.

Μια Ελλάδα ελεύθερη από ξένες εξαρτήσεις.

Μια κοινωνία ελεύθερη από αδικία.

«Για έναν Άνθρωπο που ολοκληρώνεται πνευματικά και πολιτισμικά και αναπτύσσει δημιουργικά τις πρωτοβουλίες του μέσα σε μια πραγματικά ελεύθερη κοινωνία δίχως άγχος, χωρίς καταπίεση».

Λόγια του μεγάλου ιδρυτή της Παράταξης. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Παρακαταθήκη για τον ελληνικό Σοσιαλισμό.

Τότε, και πάντα.

Είμαστε στρατιώτες ταγμένοι στον Λαό και στην Πατρίδα.

Από τον Λαό. Με τον Λαό. Για τον Λαό.

Για κανέναν άλλον δεν αγωνιζόμαστε.

Αυτό μας καθιστά συντρόφους στον κοινό αγώνα.

Και η Πατρίδα μας σήμερα έχει ανάγκη από νέο ρόλο στο διεθνές στερέωμα. Να γίνει ξανά γέφυρα ηπείρων, θρησκειών και πολιτισμών. Όχι σύνορο συμφερόντων.

Η Δημοκρατία μας έχει ανάγκη από θεσμούς που ελέγχουν κάθε εξουσία.

Να γίνει παράδειγμα απελευθέρωσης και συλλογικότητας απέναντι σε έναν κόσμο που θέλει τον Άνθρωπο να παλεύει μόνος του απέναντι σε θηρία.

Και εμείς, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, έχουμε ανάγκη από μια στιβαρή οικονομία και ένα κοινωνικό κράτος αξιόπιστο που προσφέρουν ασφάλεια και δυνατότητες.

Που απελευθερώνουν την αξία κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε ηλικία και σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας

Εχθρός μας είναι μόνο τα προβλήματα του Λαού.

Εμπόδιο στο δρόμο να τα λύσουμε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης.

Ήρθαν με πρόσχημα την Δημοκρατία. Την ποδοπάτησαν όπου, όπως και όποτε μπορούσαν.



Ήρθαν μιλώντας για «Αριστεία». Και εννοούσαν αλαζονεία, αυθαιρεσία, ατιμωρησία.

Ήρθαν επικαλούμενοι τη Σταθερότητα. Και μας ενέπλεξαν σε περιφερειακές διαμάχες που αποσταθεροποιούν τον κόσμο.

Είναι το πρόβλημα. Και είμαστε η λύση. Αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται Ούτε κυβερνητικά. Σε καμία περίπτωση!

Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο Πρόεδρος που το υιοθέτησε. Όχι μόνο διότι είναι κακό για το ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι κάκιστο για την Πατρίδα.

Όπου δοκιμάστηκε, γεννήθηκαν πολιτικά τέρατα, λαϊκισμού και φασισμού.

Δεν νοείται λοιπόν κανένας κυβερνητικός συμβιβασμός που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας. Για καμία καρέκλα εξουσίας.

«Σε καμία περίπτωση!»

Κώστα βάλε και αυτές τις τρεις λέξεις στο κείμενο.

Και θα καλύψουμε κάθε προοδευτικό πολίτη.

Διότι εμείς είμαστε δύναμη Αναγέννησης της Πατρίδας.

Μπροστά μας έχουμε ευκαιρίες να αδράξουμε και προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε.

Κάθε πρόκληση είναι ευκαιρία. Κάθε ευκαιρία είναι πρόκληση. Καμία δεν μας φοβίζει.

Θα δώσω παραδείγματα. Μπροστά μας έχουμε απάνθρωπους πολέμους.

Από τους οποίους όμως, μπορούμε να βγούμε ως χώρα πιο δυνατοί, αν πάψουμε να είμαστε

παθητικοί χειροκροτητές. Και γίνουμε ξανά δίκαιοι και αξιόπιστοι διαμεσολαβητές για την ειρήνη.

Μπροστά μας έχουμε μια αλόγιστη παγκοσμιοποίηση. Την οποία όμως μπορούμε να δαμάσουμε,

αν εργαστούμε για δίκαιο εμπόριο που θα βάλει ίδιους κανόνες παραγωγής σε κάθε χώρα.

Τους ίδιους που τηρούμε εμείς. Και αν συμβάλουμε θετικά την διεθνή συζήτηση για την φορολόγηση του παγκόσμιου πλούτου.

Και μπροστά μας έχουμε μία αδιανόητη τεχνολογική εξέλιξη.

Από την οποία μπορούμε να κερδίσουμε, αν εστιάσουμε στον κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό πλούτο που προσφέρει στην Πατρίδα μας.



Και οι επιστήμονές μας, εντός και εκτός Ελλάδας. Εστιάσουν στην μεγαλύτερη πρόκληση

που έχει μπροστά της η τεχνολογία: να ταχθεί στην υπηρεσία του Ανθρώπου.

Μην αμφιβάλετε.

Οι παγκόσμιες τάσεις θα δουλέψουν για εμάς, όταν εμείς αγκαλιάσουμε τις παγκόσμιες τάσεις.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα πρωτοπόρο. Διότι πάντα αγκάλιαζε την πρόοδο.

Αυτός ο ρόλος, μας βάζει μπροστά στην ευθύνη να προτάξουμε λαϊκές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο τον Άνθρωπο.

Τη ριζική αποσυγκέντρωση της εξουσίας για παράδειγμα.

Η χώρα χρειάζεται τώρα συστήματα ελέγχου της εξουσίας και αυτό θα γίνει μόνο αν την μοιράσουμε σε συλλογικότητες που συνεργάζονται και αλληλοελέγχονται.

Τη ριζική αναδιανομή των πόρων της δημιουργίας.

Συντονίζοντας τα χρήματα που μας έρχονται από το εξωτερικό, τη δημόσια περιουσία, το φορολογικό μας σύστημα και το τραπεζικό σύστημα για να επενδύσουμε στις πλουτοπαραγωγικές πηγές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Να δώσουμε έτσι ζωή στην περιφέρεια. Και να δώσουμε πόρους και δυνατότητες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Την αλλαγή του τρόπου απόδοσης της δικαιοσύνης.

Διότι κάθε καθυστέρηση πλήττει τον αδύναμο και ενισχύει τους ισχυρούς. Έτσι θα κάνουμε την κοινωνία μας πιο δίκαιη. Έτσι θα φέρουμε πίσω τα παιδιά μας.

Και έτσι, με αυτές τις αλλαγές, θα χτίσουμε μια πραγματικά Πατριωτική Οικονομία

Που επενδύει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε γεωγραφικής περιοχής της Ελλάδας, τον άνθρωπο, τη φύση, τον πολιτισμό, για να δημιουργήσουμε τοπικό και εθνικό πλούτο που μοιραζόμαστε δίκαια.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Ο δικός μας στρατός βρίσκεται πάνω στον λόφο. Έχουμε το πολιτικό και ηθικό πλεονέκτημα. Ο αντίπαλος είναι κάτω στην πεδιάδα. Ευάλωτος

Αλλά η νίκη δεν θα έρθει μόνο από την αδυναμία τους.

Θέλει: Σύστημα, Οργάνωση και Ενότητα

Με καθαρό στόχο να φέρουμε 1,5 εκατομμύριο ψήφους στην κάλπη.

Πώς;

Σε Πολιτικό επίπεδο να ολοκληρώσουμε και να μεταφράσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας και κάθε γεωγραφικής περιοχής.

Να επεξεργαστούμε τα 5 πρώτα νομοσχέδια που θα προτάξει το ΠΑΣΟΚ ως Κυβέρνηση.

Με διακριτή ανακούφιση για κάθε ελληνική οικογένεια. Διότι οι δεσμεύσεις κερδίζουν συνειδήσεις. Και το νέο Πολιτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει ως ομάδα καθημερινού συντονισμού και άμεσης δράσης και αντίδρασης.

Σε Οργανωτικό επίπεδο ο στόχος του 1,5 εκατομμυρίου να μεταφραστεί σε στόχο για κάθε Περιφερειακή και κάθε Νομαρχιακή οργάνωση. Σε συγκεκριμένο αριθμό ψήφων για την κάθε μία.

Μόνο έτσι θα αντιληφθούμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης που φέρουμε για τη νίκη.

Με καθαρό στόχο, να αξιοποιήσουμε άμεσα τα εργαλεία μας: Ένα, οι υποψήφιοι βουλευτές. Να τους ρίξουμε στη μάχη τώρα!

Δύο: Κάθε αιρετός που θέλει να βοηθήσει.

Από πρώην βουλευτές μέχρι κάθε στέλεχός ΠΑΣΟΚ στην Αυτοδιοίκηση, στα Επιμελητήρια,

στα Πανεπιστήμια, στους Συνεταιρισμούς, στα συνδικαλιστικά όργανα και τα εργατικά κέντρα.

Κάθε φορέα κάθε σύλλογο. Καταγραφή, επαφή, κινητοποίηση.

Εμείς να πάμε να τους βρούμε. Εμείς να τους πείσουμε ότι έχουν ρόλο.

Τρία: 6,000 υποψήφιοι σύνεδροι που έβαλα περήφανα το όνομά τους σε ψηφοδέλτια με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ. 175,000 που ήρθαν και ψήφισαν.

Και πόσοι ακόμα που ήθελαν και δεν τα κατάφεραν.

Με αυτούς να χτυπήσουμε κάθε πόρτα, σε κάθε γειτονιά και κάθε χωριό της Πατρίδας μας.

Και έρχομαι στο τρίτο επίπεδο: επικοινωνία

Μόνο εδώ, ο αντίπαλος έχει υπεροπλία. Διότι ελέγχει το μήνυμα κεντρικά.

Έμφαση στα κοινωνικά μέσα.

Έμφαση στα περιφερειακά μέσα.



Σε κάθε περιφερειακή εφημερίδα, περιφερειακό κανάλι, περιφερειακό ραδιόφωνο, κάθε μέρα,

σε όλη τη χώρα, να υπάρχει στέλεχος μας και να ακούγεται η φωνή του ΠΑΣΟΚ.

Και σύντομη, συνοπτική, τακτική και σε συγκεκριμένη ώρα, κάθε μέρα, ενημέρωση μελών και φίλων μας για τη γραμμή του κόμματος. Έτσι θα σπάσουμε την εξάρτηση από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Στη βάση.

Και φτάνω στην ενότητα.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Τίποτα δεν επικοινωνεί το μήνυμα μας καλύτερα από τη στάση μας στα πράγματα.

Το πως συμπεριφερόμαστε καθορίζει ποιοι είμαστε.

Στην Ελλάδα λοιπόν, που οι κανόνες αλλάζουν κατά το δοκούν, για να υπηρετήσουν την εξουσία, το ΠΑΣΟΚ ήταν και οφείλει να παραμείνει φάρος Δημοκρατίας και Ισονομία.

Πολλές από τις καταστατικές αλλαγές που προτείνει ο Πρόεδρος έχουν θετικά στοιχεία.

Άλλες θέλουν δουλειά.

Δουλειά στη βάση του Κινήματος. Δουλειά που περιμένει ακόμα.

Άκουσα με ενδιαφέρον για παράδειγμα τις προτάσεις του Στέφανου Παραστατίδη. Μη βιαστούμε. Θα στείλουμε λάθος μήνυμα. Και θα το πληρώσουμε στην πορεία για τη νίκη. Καταστατικό Συνέδριο τον Σεπτέμβριο. Που θα αναδείξει ότι εννοούμε αυτά που λέμε. Και λέμε αυτά που εννοούμε.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Όσοι πιστεύετε ότι ο στόχος για νίκη δεν είναι εφικτός σκεφτείτε ξανά.

Σήμερα, για κάθε ψηφοφόρο μας που πάει στην κάλπη, τρεις προοδευτικοί συμπολίτες πολίτες μας απέχουν. Πάνω από 2 εκατομμύρια περιμένουν να τους εμπνεύσουμε.

Δεν είναι μακριά μας. Κάποιοι είναι φίλοι και συγγενείς μας. Κάποιοι μένουν δίπλα μας. Αυτοί θα μας δώσουν τη νίκη αν τους φέρουμε κοντά μας και πάλι.

Η διεύρυνση στα στελέχη ξεκίνησε, παρά τις δυσκολίες, από την ομάδα Σκανδαλίδη.

Τώρα πρέπει να πάει στη βάση. Πόρτα πόρτα θα έρθει η νίκη. Με σύστημα, οργάνωση και ενότητα. Αυτά σφυρηλατούμε εδώ σήμερα.

Και αυτή η νίκη είναι στο χέρι μας. Μην φοβάστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνται! Διότι ξέρουν ότι όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠΑΣΟΚ δεν τους σώζει τίποτα!

Και από σένα Πρόεδρε περιμένουμε ένα νεύμα. Μια λέξη. Που ακούγεται πάντα πριν ξεκινήσει η επίθεση. Πάντα πριν έρθει η νίκη. «Πάμε!» Πες τη και ξεκινήσαμε.

Καλό μας αγώνα, συντρόφισσες και σύντροφοι».