Οι αγορές παραμένουν ανήσυχες για τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομία.

Οι διεθνείς αγορές εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στην αισιοδοξία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, την ώρα που αυξάνονται οι ενδείξεις ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν σταδιακά για τη ναυσιπλοΐα πετρελαιοφόρων.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η πτώση των χρηματιστηρίων δεν ήταν τόσο σοβαρές όσο ανέμενε και προέβλεψε ότι τόσο το πετρέλαιο όσο και οι αγορές θα ανακάμψουν σύντομα. Ωστόσο, η εικόνα στις αγορές δείχνει ότι πολλοί επενδυτές δεν συμμερίζονται αυτή την αισιοδοξία.

Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες υποχώρησαν εκ νέου την Πέμπτη, υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και της αβεβαιότητας γύρω από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει έως τις 6 Απριλίου την παύση πιθανών αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, προειδοποιώντας παράλληλα την Τεχεράνη να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις «πριν να είναι πολύ αργά».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν επέτρεψε αυτή την εβδομάδα τη διέλευση δέκα πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «δώρο» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ένδειξη καλής θέλησης. Η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει δημόσια τον ισχυρισμό, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εξετάζεται νομοθεσία για την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε σε επίθεση ο διοικητής του ιρανικού ναυτικού Αλιρεζά Τανγκσίρι, τον οποίο κατηγόρησε ότι είχε κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τα σημάδια ότι περιορισμένη ναυσιπλοΐα συνεχίζεται, οι αγορές παραμένουν ανήσυχες για τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομία. Ευρωπαϊκές χώρες της G7 προειδοποίησαν ότι ο πόλεμος έχει «καταστροφικές» συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, ενώ ολοένα και περισσότερες εταιρείες λιανικής προειδοποιούν για αυξήσεις τιμών εάν η σύγκρουση συνεχιστεί για μήνες, λόγω αύξησης του κόστους μεταφορών και ενέργειας.