Η υπογραφή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα εμφανίζεται σε μελλοντικά χαρτονομίσματα δολαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, με αφορμή τον εορτασμό των 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία που η υπογραφή εν ενεργεία προέδρου θα συμπεριληφθεί σε αμερικανικό χαρτονόμισμα, μαζί με την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών.

Σε ανακοίνωσή του, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πορεία προς πρωτοφανή οικονομική ανάπτυξη, διαρκή κυριαρχία του δολαρίου και δημοσιονομική ισχύ και σταθερότητα.

Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει πιο ισχυρός τρόπος να αναγνωριστούν τα ιστορικά επιτεύγματα της χώρας και του Προέδρου από την έκδοση δολαρίων που θα φέρουν το όνομά του, τονίζοντας ότι η ιστορική αυτή έκδοση συνδέεται με τον εορτασμό των 250 ετών από την ίδρυση των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Ταμίας των ΗΠΑ Μπράντον Μπιτς ανέφερε ότι καθώς πλησιάζει η επέτειος των 250 ετών, το αμερικανικό νόμισμα θα συνεχίσει να αποτελεί σύμβολο ευημερίας, δύναμης και του ακατάβλητου πνεύματος του αμερικανικού λαού υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως δήλωσε, το αποτύπωμα του Προέδρου στην ιστορία ως αρχιτέκτονα της οικονομικής αναβίωσης της «Χρυσής Εποχής» της Αμερικής είναι αδιαμφισβήτητο και η εκτύπωση της υπογραφής του στο αμερικανικό νόμισμα είναι όχι μόνο κατάλληλη αλλά και άξια.